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أخبار محليات مصرع عامل (40 عامًا) بعد سقوطه عن ارتفاع في ورشة بناء في المركز

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مصرع عامل (40 عامًا) بعد سقوطه عن ارتفاع في ورشة بناء في المركز


مكان سقوط العامل- تصوير: نجمة داوود الحمراء 

هرع افراد الطاقم الى المكان وأقروا وفاة رجل (40 عاما) أصيب برأسه ومحاولات انقاذ حياته باءت بالفشل

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موقع العرب وصحيفة كل العرب - الناصرة
نشر: 2018-03-19 08:39:25 A A

وصل الى موقع العرب بيان من نجمة داوود الحمراء، جاء فيه: "عند الساعة 07:44 تلقى افراد الطاقم بلاغا حول سقوط عامل من ارتفاع في ورشة بناء في رحوفوت، هذا وهرع افراد الطاقم الى المكان وأقروا وفاة رجل (40 عاما) أصيب برأسه ومحاولات انقاذ حياته باءت بالفشل"، وفقا للبيان.

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