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أخبار محاكم وجنائيات الجيش يستجوب افراد عائلة منفذ عملية الطعن في القدس ويستعد لهدم منزله

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الجيش يستجوب افراد عائلة منفذ عملية الطعن
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الجيش يستجوب افراد عائلة منفذ عملية الطعن في القدس ويستعد لهدم منزله

 

 

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موقع العرب وصحيفة كل العرب - الناصرة
نشر: 2018-03-19 07:31:47 A A

وصل الى موقع العرب بيان من الجيش الاسرائيلي، جاء فيه: "في أعقاب اعتداء الطعن في القدس الذي ادى الى مقتل مواطن إسرائيلي قامت قوات الجيش بمداهمة منزل منفذ العملية في قرية عقربا والقيام بمسح هندسي للمنزل تمهيدًا لهدمه بالاضافة الى استجواب أبناء عائلته".

واضاف البيان: "بالاضافة الى ذلك شنت قوات الأمن الليلة الماضية حملة في قرية علار حيث داهمت ورشة لتصنيع أسلحة غير قانونية وصادرت عتاد ووسائل متنوعة استخدمت في أعمال صناعة الاسلحة. كما صادرت عشرات آلاف الشواقل التي تعتبر أموالًا إرهابية. كما اعتقلت قوات الأمن الليلة الماضية في منطقة رام الله 5 فلسطينيين يشتبه في ارتكابهم اعتداءات شعبية في المنطقة.  لقد اعتقلت قوات الأمن خلال الليلة الماضية 15 مطلوبًا فلسطينيًا يشتبه في ضلوعهم بنشاطات مختلفة"، وفقا للبيان.

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