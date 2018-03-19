الناصرة والقضاء اصابة شابين بجراح متوسطة بعد تعرضهما للطعن
اصابة شابين بجراح متوسطة بعد تعرضهما للطعن خلال مباراة كرة قدم في نتسيرت عيليت
تم نقل المصابين الى المستشفى الايطالي في الناصرة لاستكمال العلاج
حملات ربيع 2018.. بدكو تسافروا وتغيروا جو؟ اضغطوا هنا بما أنه الربيع على الابواب وهو الفصل المريح.. ما عليكو سوى.. للتفاصيل اضغطوا هنا.. احنا
افاد المتحدث باسم شرطة الشمال:" انه اصيب مساء الاحد، شابين (19 و20 عاما) بجراح متوسطة وطفيفة بعد تعرضهما للطعن، خلال مباراة كرة قدم في احد الاحياء، بمدينة نتسيرت عيليت، حيث قام الطرف الخاسر بمهاجمة الفريق الفائز، بحسب التحقيقات الاولية. وتم نقل المصابين الى المستشفى الايطالي في الناصرة لاستكمال العلاج. وباشرت الشرطة التحقيق والبحث عن المشتبهين".
تعقيبات فيسبوك
الان في الموقع
العناوين الرئيسية
الأكثر قراءة
الاكثر توصية ومشاركة في الفيسبوك