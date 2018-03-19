اصابة شابين بجراح متوسطة بعد تعرضهما للطعن خلال مباراة كرة قدم في نتسيرت عيليت

تم نقل المصابين الى المستشفى الايطالي في الناصرة لاستكمال العلاج

افاد المتحدث باسم شرطة الشمال:" انه اصيب مساء الاحد، شابين (19 و20 عاما) بجراح متوسطة وطفيفة بعد تعرضهما للطعن، خلال مباراة كرة قدم في احد الاحياء، بمدينة نتسيرت عيليت، حيث قام الطرف الخاسر بمهاجمة الفريق الفائز، بحسب التحقيقات الاولية. وتم نقل المصابين الى المستشفى الايطالي في الناصرة لاستكمال العلاج. وباشرت الشرطة التحقيق والبحث عن المشتبهين".