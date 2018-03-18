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أخبار محاكم وجنائيات اكثر من 3300 مخالفة سير في نهاية الاسبوع بالبلاد: 450 على استخدام الهاتف

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اكثر من 3300 مخالفة سير في نهاية الاسبوع بالبلاد
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اكثر من 3300 مخالفة سير في نهاية الاسبوع بالبلاد: 450 على استخدام الهاتف

 سجلت اكثر من 3,300 مخالفة في شتى المجالات، وبالاخص المخالفات التي تشكل خطرا على حياة مستخدمي الطريق والقيادة المتهورة

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موقع العرب وصحيفة كل العرب - الناصرة
نشر: 2018-03-18 20:45:22 A A

جاء من المتحدث باسم شرطة اسرائيل لوسائل الاعلام العربية:" قامت الشرطة، في نهاية الاسبوع الفائت، بنشاط ممركز ومكثف لتطبيق القانون، بهدف الحد من المخالفات التي تشكل خطرا على حياة مستخدمي الطريق وضد القيادة المتهورة، بهدف تعزيز ثقة امن وسلامة مستخدمي الطريق.

من تحليل معطيات تطبيق القانون للنشاط المذكور، تبين ان:

* سجلت اكثر من 3,300 مخالفة في شتى المجالات، وبالاخص المخالفات التي تشكل خطرا على حياة مستخدمي الطريق والقيادة المتهورة

 * تم ضبط 96 سائقا شكلوا خطرا على حياة مستخدمي الطريق حيث قادوا سيارتهم تحت تأثير الكحول.

*تم سجيل اكثر من 700 مخالفة بحق سائقين قاموا بارتكاب مخالفات القيادة بسرعة فائقة.

*تم ضبط والغاء 150 رخصة سير، (لسائقين قاموا بارتكاب مخالفات خطيرة) لمدة 30 يوم.

* تم ضبط 116 سيارة لمدة 30 يوم وفق قرار ضابط حيث تمت احالة السيارات الى مصفات شرطية.

 * تم تحرير 450 بشأن استعمال الهاتف النقال أثناء القيادة، مرفقة بغرامة مالية بقيمة 1،000 شيكيل الى جانب 8 نقاط بحق كل سائق.

سنواصل عملنا بكل اصرار وعزيمة في اي وقت واي مكان للحد من المخالفات الخطيرة، بهدف تطبيق القانون والحد من الوفيات اثر حوادث الطرق، كل هذا من اجل حماية امن وسلامة المواطنين".

 

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