سلطة المقالي من مطبخنا..لذيذة ومبتكرة

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المقادير

- الباذنجان : 1 حبة (كبير الحجم / مقشر ومقطع مكعبات)

- البطاطا : 2 حبة (كبيرة الحجم / مقشرة ومقطعة مكعبات)

- فلفل أخضر حلو : 1 حبة (مقطع شرائح)

- الكوسا : 2 حبة (مقشرة، ومقطعة مكعبات)

- خس : كوب (مقطع)

- حمص : كوب (مسلوق)

- الكمون : ملعقة صغيرة

- بقدونس : ربع كوب (مفروم ناعم)

- الخبز : رغيف (كبير الحجم)

- عصير الليمون : 4 ملاعق كبيرة

- الزيت النباتي : 2 كوب (للقلي)

- ملح : حسب الرغبة

- الطحينية : كوب



صورة توضيحية

طريقة التحضير

1. نسكب الزيت النباتي في مقلاة عميقة، ونضعها على نار عالية لبضع دقائق حتى يسخن الزيت جيداً.

2. نقلي البطاطس، ثم نقلي كل من الخبز، الكوسا، الباذنجان على التوالي، وفي كل مرة نُخرج نوع من الخضار من الزيت ونضعه على ورق تجفيف للتخلص من الزيت الزائد.

3. نضيف في وعاء عميق كل من الباذنجان، الخبز، الكوسا، البطاطس، الحمص، عصير الليمون، الخس، البقدونس، الفلفل الأخضر الحلو، الكمون، والملح، ونقلبهما مع بعضهم البعض باستخدام ملعقة كبيرة.

4. نسكب صلصة الطحينة على الوعاء الذي يحوي المقالي.

5. نضع السلطة في طبق تقديم، ونُزين الطبق بشرائح الليمون، وأعواد البقدونس.