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أخبار محليات عملية طعن في القدس: اصابة شاب بجراح خطيرة ومقتل المنفّذ وهو سائح تركي

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القدس والقضاء عملية طعن في القدس تسفر عن اصابة خطيرة
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عملية طعن في القدس: اصابة شاب بجراح خطيرة ومقتل المنفّذ وهو سائح تركي


السكين التي استخدمها المنفّذ/ تصوير: الشرطة الإسرائيلية

أكّدت مصادر أنّ منفّذ العملية هو سائح تركي وقد لقي مصرعه نتيجة إطلاق الرصاص عليه

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موقع العرب وصحيفة كل العرب - الناصرة (تصوير:Reuters)
نشر: 2018-03-18 17:04:24 A A

افادت مصادر طبية لموقع العرب وصحيفة كل العرب ان عملية طعن نُفّذت في البلدة القديمة في القدس، واسفرت عن اصابة شخص بجراح خطيرة. هذا وبحسب المعلومات فقد تم اطلاق النار على منفذ العملية. هذا، وأكّدت مصادر أنّ منفّذ العملية هو سائح تركي وقد لقي مصرعه نتيجة إطلاق الرصاص عليه.

وجاء في بيان صادر عن نجمة داوود الحمراء أنّ "الطواقم الطبيّة قدّمت العلاج الأولي لشاب في العشرينات من العمر، ومن ثم نقلته إلى مستشفى "شعري تسيدك" بحالة خطيرة، وهو يعاني من جراح طعن بالقسم العلوي من جسمه"، وفقًا للبيان.

من جهته، قال وسيم بدر، المتحدث باسم شرطة اسرائيل لوسائل الاعلام العربية أنّ:"عملية طعن نُفّذت في البلدة القديمة في القدس، وتمّت تصفية المنفذ"، وفقًا للشرطة.

وجاء في بيان لاحق من المتحدث باسم شرطة اسرائيل لوسائل الاعلام العربية أنّ:"المشتبه منفذ العملية قام بطعن شخص بواسطة سكين في شارع "هجاي" في البلدة القديمة في القدس. وقد قام شرطي الذي كان في المكان باطلاق النار على المنفّذ وقام بتحييده. فيما أحيل المصاب على يد طاقم طبي من نجمة داود الحمراء الى المشتشفى بحالة حرجة"، وفقًا للبيان.


قوات الأمن الإسرائيلية تغلق البلدة القديمة في أعقاب العملية (رويترز)

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