مئات الطلاب النصراويين يشاركون في مسيرة الربيع

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شملت المسيرة باقة من العروض الفنية المختلفة كفرق الدبكة والفنانة النصراوية دلال ابو امنة، وفرقة يا ستي وعمو روني نجم الأطفال النصراوي الأول

شارك المئات من الطلاب في مدارس الناصرة المختلفة ومجموعة من الأهالي والهيئات التدريسية في مسيرة الربيع في المدينة التي جمعتهم تحت شعار "الناصرة تستقبل الربيع"، بحيث شملت المسيرة باقة من العروض الفنية المختلفة كفرق الدبكة والفنانة النصراوية دلال ابو امنة، وفرقة يا ستي وعمو روني نجم الأطفال النصراوي الأول. الى جانب زجل الفنان تميم الأسدي.

هذا، وشارك الى جانب الطلاب رئيس بلدية الناصرة علي سلام ومسؤولون آخرون في البلدية.