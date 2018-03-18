إصابة رجل جراء حادث طرق ذاتي في طمرة
من المكان
حملات ربيع 2018.. بدكو تسافروا وتغيروا جو؟ اضغطوا هنا بما أنه الربيع على الابواب وهو الفصل المريح.. ما عليكو سوى.. للتفاصيل اضغطوا هنا.. احنا
تعرض سائق سيارة لاصابات وصفت بالمتوسطة جراء حادث طرق ذاتي وقع على الشارع الرئيسي بمدينة طمرة اذ وعلى ما يبدو فقد السائق السيطرة على سيارته ليصطدم بدوار الطاحونة المتواجد في الشارع الرئيسي بمدخل المدينة ، طاقم الزهراوي الطبي حضر الى مكان الحادث حيث قدم الاسعافات الاولية للمصاب ومن ثم تم نقله الى المستشفى لاستكمال العلاج.
تعقيبات فيسبوك
العناوين الرئيسية
الأكثر قراءة
الاكثر توصية ومشاركة في الفيسبوك