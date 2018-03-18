اغلاق
اغلاق
أخبار محليات إصابة رجل جراء حادث طرق ذاتي في طمرة

أخبار

شفاعمرو والقضاء إصابة رجل جراء حادث طرق ذاتي في طمرة
انشر عبر الفيسبوك طباعة ارسل لصديق انشر تعقيب
open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement

إصابة رجل جراء حادث طرق ذاتي في طمرة


من المكان

حملات ربيع 2018.. بدكو تسافروا وتغيروا جو؟ اضغطوا هنا بما أنه الربيع على الابواب وهو الفصل المريح.. ما عليكو سوى.. للتفاصيل اضغطوا هنا.. احنا
من: محاسن ناصر- مراسل موقع العرب وصحيفة كل العرب - الناصرة
نشر: 2018-03-18 12:40:21 A A

تعرض سائق سيارة لاصابات وصفت بالمتوسطة جراء حادث طرق ذاتي وقع على الشارع الرئيسي بمدينة طمرة اذ وعلى ما يبدو فقد السائق السيطرة على سيارته ليصطدم بدوار الطاحونة المتواجد في الشارع الرئيسي بمدخل المدينة ، طاقم الزهراوي الطبي حضر الى مكان الحادث حيث قدم الاسعافات الاولية للمصاب ومن ثم تم نقله الى المستشفى لاستكمال العلاج.

انشر عبر الفيسبوك طباعة ارسل لصديق انشر تعقيب
لارسال مواد واخبار لموقع العرب عبر البريد:
alarab@alarab.com
الأكثر قراءة
1 الزواج المدني هو حق انساني: كرستينا قبطي | [2600 قراءة]
2 تفجير عبوة ناسفة على حدود غزة | [2600 قراءة]
3 الغوطة تحتضر.. أكثر من 30 قتيلًا في قصف جوّي | [2600 قراءة]
4 ترشيحا: ملثم يطلق النار على شاب داخل محل اراجيل | [2600 قراءة]
5 حالة الطقس: أجواء جافة ومغبرّة | [2600 قراءة]
الاكثر توصية ومشاركة في الفيسبوك
1 رام 1500 موديل 2019 تنطلق | [0 مشاركة]
2 اصابة شاب إثر تعرضه لحادث عمل في بيتح تكفا | [0 مشاركة]
3 صور من فرنسا: مهرجان الليمون الـ85 | [0 مشاركة]
4 افتتاح قسم علاج وجراحة القلب بمستشفى نهاريا | [0 مشاركة]
5 يارا تحطم الأرقام القياسية | [0 مشاركة]
خارطة الموقع
مناطق ومدن
اغاني mp3
افلام ومسلسلات
دراما رمضان 2017
ابراج 2017
alarabalarab