إصابة رجل جراء حادث طرق ذاتي في طمرة



من المكان

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تعرض سائق سيارة لاصابات وصفت بالمتوسطة جراء حادث طرق ذاتي وقع على الشارع الرئيسي بمدينة طمرة اذ وعلى ما يبدو فقد السائق السيطرة على سيارته ليصطدم بدوار الطاحونة المتواجد في الشارع الرئيسي بمدخل المدينة ، طاقم الزهراوي الطبي حضر الى مكان الحادث حيث قدم الاسعافات الاولية للمصاب ومن ثم تم نقله الى المستشفى لاستكمال العلاج.