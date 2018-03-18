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أخبار عربية وعالمية طائرات حربية إسرائيلية تشن سلسلة غارات شرق غزة دون وقوع إصابات

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طائرات حربية إسرائيلية تشن سلسلة غارات شرق غزة
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طائرات حربية إسرائيلية تشن سلسلة غارات شرق غزة دون وقوع إصابات

 الطائرات أطلقت ما لا يقل عن 13 صاروخا تجاه أراض زراعية وأخرى فارغة في محيط مصنع السودة شرق المدينة

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موقع العرب وصحيفة كل العرب- الناصرة (تصوير: Reuters)
نشر: 2018-03-18 02:41:40 A A

شنت طائرات حربية إسرائيلية، في ساعة مبكرة من فجر اليوم الأحد، سلسلة غارات شرق مدينة غزة.وأفاد مصادر فلسطينية:"في غزة، أن الطائرات أطلقت ما لا يقل عن 13 صاروخا تجاه أراض زراعية وأخرى فارغة في محيط مصنع السودة شرق المدينة.

 

وأشارت إلى أن أضرارا لحقت بمنطقة القصف دون أن يبلغ عن وقوع إصابات. مشيرا إلى أن الغارات تسببت بسماع دوي انفجارات ضخمة ما تسبب بحالات هلع في أوساط المواطنين وخاصةً الأطفال.ونفت مصادر أمنية أن تكون الطائرات الحربية استهدفت أي مواقع للمقاومة الفلسطينية. مشيرةً إلى أن القصف استهدف محيط المصنع فقط وجميعها أراضٍ زراعية وفارغة.

وقال ناطق بلسان الجيش الإسرائيلي أن قوات سلاح الجو هاجمت "هدفا إرهابيا" لحركة حماس في غزة. مشيرا إلى أن ذلك جاء ردا على زرع عبوات ناسفة وتفجيرها على الحدود.وحمل الناطق حركة "حماس" المسؤولية عن كل ما يحدث داخل وخارج قطاع غزة. مشددا على أن الجيش سيواصل العمل من أجل ضمان أمن مواطني إسرائيل.

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