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أخبار محاكم وجنائيات ترشيحا: ملثم يطلق النار على شاب داخل محل اراجيل والشرطة تحقق​

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ترشيحا: ملثم يطلق النار على شاب داخل محل اراجيل
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ترشيحا: ملثم يطلق النار على شاب داخل محل اراجيل والشرطة تحقق​

 باشرت الشرطة التحقيق

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موقع العرب وصحيفة كل العرب - الناصرة
نشر: 2018-03-17 21:17:34 A A

افاد المتحدث باسم شرطة الشمال:" انه اصيب مساء السبت، شاب (32 عاما) بجراح طفيفة، بعد تعرضه لاطلاق نار، داخل محل اراجيل في ترشيحا، بعد دخول ملثم الى المكان، وتم نقله الى مستشفى نهاريا، لتلقي العلاج. ولم تعرف الخلفية حتى الان .وباشرت الشرطة التحقيق".

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