ترشيحا: ملثم يطلق النار على شاب داخل محل اراجيل والشرطة تحقق
باشرت الشرطة التحقيق
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افاد المتحدث باسم شرطة الشمال:" انه اصيب مساء السبت، شاب (32 عاما) بجراح طفيفة، بعد تعرضه لاطلاق نار، داخل محل اراجيل في ترشيحا، بعد دخول ملثم الى المكان، وتم نقله الى مستشفى نهاريا، لتلقي العلاج. ولم تعرف الخلفية حتى الان .وباشرت الشرطة التحقيق".
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