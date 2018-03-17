الشاباك: علاء قبها اعترف أن عملية الدهس في منطقة جنين نفذت لدوافع قومية
أشار الجهاز إلى أن التحقيقات ستتواصل مع قبها خاصةً أنه لا يوجد متورطين معه في الحادثة
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ادعى جهاز الأمن العام الإسرائيلي "الشاباك"، مساء اليوم السبت، أن علاء قبها منفذ عملية الدهس قرب جنين أمس والتي أدت لمقتل ضابط وجندي وإصابة آخرين بجروح، قد اعترف خلال التحقيق معه أنه نفذ الهجوم لدوافع قومية.
وبحسب "الشاباك"، فإن التحقيقات في هذه المرحلة تشير إلى أن قبها نفذ العملية بمفرده ودون أي مساعدة من أي جهة كانت ودون علم مسبقة بنواياه من قبل عائلته أو غيرها.وأشار الجهاز إلى أن التحقيقات ستتواصل مع قبها خاصةً أنه لا يوجد متورطين معه في الحادثة.
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