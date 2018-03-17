كفرقاسم: مقتل الشاب ربيع فريج رابع أشقائه الذين قُتلوا خلال السنوات الأخيرة

المرحوم ربيع فريج



وصلت الشرطة إلى المكان وباشرت التحقيق في ملابسات وأسباب الحادث

شقيق المرحوم ويدعى سليمان فريج كان قد قتل قبل عام تقريبًا رميًا بالرصاص في نفس المكان

لقي المواطن ربيع فريج من مدينة كفرقاسم مصرعه، إثر تعرضه لعيارات نارية داخل المدينة، ظهر اليوم السبت. وكانت قد أفادت مراسلة موقع العرب وصحيفة كل العرب أنّ مجهولًا أوكثر أقدموا على إطلاق رصاص في مدينة كفرقاسم، ما أسفر عن تسجيل إصابة خطيرة في المكان، وأعلن لاحقًا عن وفاة المصاب. هذا، ووصلت الشرطة إلى المكان وباشرت التحقيق في ملابسات وأسباب الحادث، إلى جانب البحث عن مشتبهين.

يذكر أنّ شقيق المرحوم ويدعى سليمان فريج كان قد قتل قبل عام تقريبًا رميًا بالرصاص في نفس المكان داخل المدينة. وقد أكّد شهود عيان أنّه بالقرب من نفس المكان الذي وقعت فيه جريمة اليوم، كانت قد نُفّذت جريمة قتل سليمان فريج في العام الماضي.

وعلمت مراسلة أنّ عائلة فريج من كفرقاسم فقدت ابنين آخرين لها خلال العشر سنوات الأخيرة، وبهذا فقد قُتل 4 أشقاء وهم راكز، عيد، سليمان واليوم شقيقهم ربيع.

وذكر شهود عيون أنّ مطلق الرصاص نفّذ الجريمة في مكان مليء بالمواطنين، الذين عاشوا لحظات من الخوف والرعب نتيجة إطلاق الرصاص الكثيف الذي أحدث كارثة وكاد يحدث كوارث أخرى. وقدد اعرب السكان عن تذمرهم الشديد من جرائم القتل والعنف المستشري في كفرقاسم، وطالبوا بالعمل على وضع حدّ لهذا المسلسل الذي يقض مضاجع السكّان ويُفقد الأمن والامان في البلدة.

شاهدوا الفيديو- تواجد الشرطة في مكان إطلاق الرصاص



وجاء في بيان صادر عن وسيم بدر، المتحدث باسم شرطة اسرائيل لوسائل الاعلام العربية، ما يلي:"ظهر اليوم، وصلبلاغ للشرطة حول مصاب جراء إطلاق نار في كفر قاسم. حيث تمّ نقل المصاب الى مستشفى بيلينسون في حالة حرجة.

الشرطة فتحت تحقيق في ملابسات الحادث. وقد أعلن لاحقا الطاقم الطبي في المستشفى عن وفاة المصاب"، كما ورد في بيان الشرطة.



المرحوم ربيع فريج وشقيقه سليمان

الصور التالية من مكان إطلاق الرصاص





