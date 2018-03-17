الفتاة الدمية تنفق أكثر من 30 الف دولار لتشبه باربي

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أجرت فتاة أميركية من أصول آسيوية عمليات تجميلية جراحية حتى تبدو مثل الشخصية الكرتونية المعروفة باسم باربي، وقد انفقت أوفيليا فانيتي البالغة من العمر 30 عامًا آلاف الدولارات وصلت إلى أكثر من 30 ألف دولار.



الصور من صفحتها على انستجرام

ولقبّت أوفيليا بالفتاة الدمية لأنها أصبحت شبيهة للدمية بشكل كبير، وتمتلك أكثر من 71 ألف متابع على صفحتها الخاصة على تطبيق الإنستغرام، حيث تشارك مجموعة من صورها ومقاطع الفيديو.