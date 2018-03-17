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أخبار عربية وعالمية الفتاة الدمية تنفق أكثر من 30 الف دولار لتشبه باربي

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الفتاة الدمية تنفق أكثر من 30 الف دولار لتشبه باربي
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الفتاة الدمية تنفق أكثر من 30 الف دولار لتشبه باربي

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موقع العرب وصحيفة كل العرب- الناصرة
نشر: 2018-03-17 17:37:44 A A

أجرت فتاة أميركية من أصول آسيوية عمليات تجميلية جراحية حتى تبدو مثل الشخصية الكرتونية المعروفة باسم باربي، وقد انفقت أوفيليا فانيتي البالغة من العمر 30 عامًا آلاف الدولارات وصلت إلى أكثر من 30 ألف دولار.


الصور من صفحتها على انستجرام 

ولقبّت أوفيليا بالفتاة الدمية لأنها أصبحت شبيهة للدمية بشكل كبير، وتمتلك أكثر من 71 ألف متابع على صفحتها الخاصة على تطبيق الإنستغرام، حيث تشارك مجموعة من صورها ومقاطع الفيديو.

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