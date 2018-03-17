التحقيق في إلقاء عبوة ناسفة باتجاه منزل مواطن في مجدل شمس

خلفية الحادثة غير معروفة

قال الناطق بلسان شرطة الشمال، في بيان وصلت عنه نسخة إلى موقع العرب، صباح اليوم السبت، أنّه:"تمّ، خلال الليلة الماضية، إلقاء عبوة ناسفة باتجاه منزل مواطن (47 عامًا) في بلدة مجدل شمس، حيث انفجرت قرب مدخل المنزل، دون اصابات بشرية مع تسجيل أضرار مادية للمنزل.

يشار إلى أنّ خلفية الحادثة غير معروفة، فيما قام محققو الشرطة الذين وصلوا إلى المكان بجمع بيّنات وباشروا التحقيق في الملابسات"، وفقًا لما ورد من الشرطة.