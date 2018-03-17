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أخبار محاكم وجنائيات التحقيق في إلقاء عبوة ناسفة باتجاه منزل مواطن في مجدل شمس

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منطقة الجولان إلقاء عبوة ناسفة باتجاه منزل مواطن في مجدل شمس
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التحقيق في إلقاء عبوة ناسفة باتجاه منزل مواطن في مجدل شمس

خلفية الحادثة غير معروفة

موقع العرب وصحيفة كل العرب- الناصرة
نشر: 2018-03-17 13:08:33 A A

قال الناطق بلسان شرطة الشمال، في بيان وصلت عنه نسخة إلى موقع العرب، صباح اليوم السبت، أنّه:"تمّ، خلال الليلة الماضية، إلقاء عبوة ناسفة باتجاه منزل مواطن (47 عامًا) في بلدة مجدل شمس، حيث انفجرت قرب مدخل المنزل، دون اصابات بشرية مع تسجيل أضرار مادية للمنزل.
يشار إلى أنّ خلفية الحادثة غير معروفة، فيما قام محققو الشرطة الذين وصلوا إلى المكان بجمع بيّنات وباشروا التحقيق في الملابسات"، وفقًا لما ورد من الشرطة.

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