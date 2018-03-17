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أخبار عربية وعالمية صحيفة أمريكية تكشف: ترامب طلب 4 مليار دولار من السعودية للخروج من سورية!

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ترامب طلب 4 مليار من السعودية للخروج من سورية!
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صحيفة أمريكية تكشف: ترامب طلب 4 مليار دولار من السعودية للخروج من سورية!


ولي العهد السعودي محمد بن سلمان

صحيفة "واشنطن بوست" نقلت عن مسؤولين أمريكيين كبار أنّ  ترامب تقدم بطلب إلى الملك سلمان وولي عهده طلب فيها 4 مليار دولار، لإنهاء الالتزامات الأميركية في سورية

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موقع العرب وصحيفة كل العرب- الناصرة (تصوير: Reuters)
نشر: 2018-03-17 16:48:59 A A

كشف تقرير أمريكي نشرته صحيفة "واشنطن بوست" تفاصيل مكالمة أجراها الرئيس الأميركي، ​دونالد ترامب،​ مع الملك السعودي سلمان بن عبد العزيز وولي عهده محمد بن سلمان في كانون الأول، الماضي، والتي طرح فيها ترامب فكرة تعجيل خروج ​الولايات المتحدة​ من الحرب في سورية.

ونقلت الصحيفة الأميركية عن مسؤولين أميركيين، لم تكشف عن هويتهم، أن ترامب تقدم بطلب إلى الملك سلمان وولي عهده طلب فيها 4 مليار دولار، لإنهاء الالتزامات الأميركية في سورية لتعجيل خروج الولايات المتحدة من ​الحرب السورية​.


الرئيس الأمريكي دونالد ترامب

وأوضح المسؤولون أن ​البيت الأبيض​ أراد الأموال من السعودية، كما تقدم بنفس الطلب لدول أخرى، للمساعدة على إعادة إعمار وترسيخ الاستقرار في الأجزاء السورية، التي تمكنت القوات الأميركية وحلفاؤها المحليين من "تحريرها".
ولفت المسؤولون إلى أن هدف ترامب من تلك الأموال هو ترسيخ تواجد الولايات المتحدة وحلفائها في تلك المناطق المحررة، حتى يمنع الرئيس السوري ​بشار الأسد​ وحلفاءه الروس والإيرانيين من المطالبة بتلك المناطق، أو أن يعود إليها تنظيم "داعش"، وفقًا لما نشرته الصحيفة. 

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