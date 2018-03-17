استعدوا لاستقبال الربيع يوم الثلاثاء القادم وبدء العمل بالتوقيت الصيفي الجمعة



الربيع في منطقة الناصرة

سيبدأ العمل وفق التوقيت الصيفي يوم الجمعة الموافق 23.3.2018، في تمام الساعة الثانية فجرًا

يوم الثلاثاء ينتهي فصل الشتاء الذي يكون قد أستمر لمدة 89 يوم و20 ساعة و26 دقيقة ويبدأ فصل الربيع ويستمر حتى الساعة 01:07 دقائق من بعد ظهر يوم 21 حزيران/يونيو

يبدأ فصل الربيع فلكيا في البلاد وكامل النصف الشمالي من الكرة الأرضية في تمام الساعة 06:15 دقيقة من مساء يوم الثلاثاء، حيث ستكون الشمس عمودية تماما على خط الاستواء، الذي يقسم الكرة الأرضية إلى نصفين شمالي وجنوبي. على نبدأ العمل وفقًا للتوقيت الصيفي يوم الجمعة الموافق 23.3.2018.

وفي هذا اليوم ينتهي فصل الشتاء الذي يكون قد أستمر لمدة 89 يوم و20 ساعة و26 دقيقة ويبدأ فصل الربيع ويستمر حتى الساعة 01:07 دقائق من بعد ظهر يوم 21 حزيران/يونيو أي لمدة 92 يوم و 17 ساعة و52 دقيقة.

وتشرق الشمس يوم الاعتدال الربيعي في مدينة القدس في تمام الساعة 05:43 صباحا من الزاوية الشرقية تماما، ويمكن تحديد الشرق من خلال منطقة محددة في الأفق مثل البيوت أو الأشجار، ثم تغيب الشمس في نفس اليوم في تمام الساعة 05:50 مساء في زاوية الغرب تماما، ويمكن تحديد زاوية الغرب أيضا من خلال مكان غروب الشمس، وبذلك يستمر الليل لمدة11 ساعة و 52 دقيقة و52 ثانية، وتكون مدة النهار 12 ساعة و7 دقائق و8ثواني.

و بعد الأعتدال الربيعي مباشرة تنتقل الشمس في حركتها الظاهرية في السماء نحو الشمال، وفي هذه الحالة يطول النهار ويقصر الليل، كما تغيب الشمس عن القطب الجنوبي ويسود الظلام لمدة ستة شهور متواصلة وتظهر الشمس في القطب الشمالي ويستمر النهار لمدة ستة شهور. وستلاحظون أنّ الفجر أصبح مبكرا وأصبحت الشمس تغرب متأخرة ومن خلال مراقبة مساء الشمس في السماء كل يوم سيلاحظ انه تغير باتجاه الشمال وان الشمس اصبحت تشرق من الشمال الشرقي وهذا ناتج عن حركة في مدارها حول الشمس مما بتسبب في اختلاف نقاط الشروق والغروب.



لا تنسوا تقديم عقارب الساعة

التوقيت الصيفي

هذا، وسيبدأ العمل وفق التوقيت الصيفي يوم الجمعة الموافق 23.3.2018، في تمام الساعة الثانية فجرًا. بحيث سيكون تقديم عقارب الساعة في الليلة الفاصلة بين يومي الخميس 22 مارس/اذار والجمعة 23 مارس/اذار، اذ يجب تحريك عقارب الساعة ساعة واحدة الى الامام في تمام الساعة الثانية فجرا، لتصبح الساعة الثالثة فجرا. ويذكر أنّ العمل وفق التوقيت الصيفي سيستمر حتى يوم الاحد 28 اكتوبر/تشرين أول الساعة 02:00 فجرًا.