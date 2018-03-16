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أخبار محليات الشرطة: إطلاق نار في قرية دبورية واصابة شابين بجراح متفاوتة

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قرى المرج إطلاق نار في قرية دبورية واصابة شابين بجراح متفاوتة
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الشرطة: إطلاق نار في قرية دبورية واصابة شابين بجراح متفاوتة

 

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موقع العرب وصحيفة كل العرب - الناصرة
نشر: 2018-03-16 23:41:25 A A

 قال الناطق بلسان شرطة الشمال في بيان عممه على وسائل الاعلام:"ان بلاغًا وصل الى الشرطة حول حادث اطلاق نار في قرية دبورية، بحيث هرعت الشرطة الى المكان ليتبين تعرض شخصين لإطلاق نار ما ادى الى اصابتهما بجراح مفاوتة نقلا على اثرها الى مستشفى هعيمق في العفولة لتلقي العلاج". واضافت الشرطة:"ان قوات معززة وصلت الى المكان وشرعت بتقصي الحقائق وجمع الادلة والإفادات سعيًا الى الوصول الى الجناة".

 

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