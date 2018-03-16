غرق طفل (3 سنوات) في بركة سباحة خاصّة في الجليل الأعلى وحالته حرجة

أفاد الناطق بلسان نجمة داوود الحمراء أنّه: "استلم مركز نجمة داوود الحمراء في منطقة آشر بلاغًا قرابة الساعة 17:27 حول غرق طفل (3 سنوات) في بركة سباحة خاصّة، في الجليل الأعلى، هذا وعمل الطاقم الطبي على تقديم الاسعافات الاولية للطفل المصاب والذي وصفت حالته بالحرجة، وأحيل لاستكمال العلاج خلال تقديم عمليات الانعاش إلى مستشفى نهاريا" وفقًا للبيان.