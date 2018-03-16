اغلاق
اغلاق
أخبار محليات غرق طفل (3 سنوات) في بركة سباحة خاصّة في الجليل الأعلى وحالته حرجة

أخبار

الجليل الاعلى غرق طفل في بركة سباحة في الجليل الأعلى
انشر عبر الفيسبوك طباعة ارسل لصديق انشر تعقيب
open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement

غرق طفل (3 سنوات) في بركة سباحة خاصّة في الجليل الأعلى وحالته حرجة

حملات ربيع 2018.. بدكو تسافروا وتغيروا جو؟ اضغطوا هنا بما أنه الربيع على الابواب وهو الفصل المريح.. ما عليكو سوى.. للتفاصيل اضغطوا هنا.. احنا
موقع العرب وصحيفة كل العرب - الناصرة
نشر: 2018-03-16 20:03:23 A A

أفاد الناطق بلسان نجمة داوود الحمراء أنّه: "استلم مركز نجمة داوود الحمراء في منطقة آشر بلاغًا قرابة الساعة 17:27 حول غرق طفل (3 سنوات) في بركة سباحة خاصّة، في الجليل الأعلى، هذا وعمل الطاقم الطبي على تقديم الاسعافات الاولية للطفل المصاب والذي وصفت حالته بالحرجة، وأحيل لاستكمال العلاج خلال تقديم عمليات الانعاش إلى مستشفى نهاريا" وفقًا للبيان.

 

انشر عبر الفيسبوك طباعة ارسل لصديق انشر تعقيب
لارسال مواد واخبار لموقع العرب عبر البريد:
alarab@alarab.com
الأكثر قراءة
1 الناصرة: شجار بين مجموعة شبان في مجمع البيج فاشن | [2600 قراءة]
2 مقتل شخصين واصابة آخرين في عملية دهس بالضفة | [2600 قراءة]
3 حزب الله يستبعد شن إسرائيل حربا على لبنان | [1300 قراءة]
4 بدء سباق الانتخابات المصرية | [1300 قراءة]
5 ام الفحم: اغلاق عيادة الام والطفل | [1300 قراءة]
الاكثر توصية ومشاركة في الفيسبوك
1 رام 1500 موديل 2019 تنطلق | [0 مشاركة]
2 اصابة شاب إثر تعرضه لحادث عمل في بيتح تكفا | [0 مشاركة]
3 افتتاح قسم علاج وجراحة القلب بمستشفى نهاريا | [0 مشاركة]
4 يارا تحطم الأرقام القياسية | [0 مشاركة]
5 وفاة الحاجة حمدة سواعد أبو دلة | [0 مشاركة]
خارطة الموقع
مناطق ومدن
اغاني mp3
افلام ومسلسلات
دراما رمضان 2017
ابراج 2017
alarabalarab