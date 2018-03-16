مدرسة اورط الاخوة جلبوع تحصد المرتبة الاولى قطرياً بمسابقة الكيمياء

رافق الطلاب خلال مراحل المسابقة كل من مركزة مشروع القيادة العلمية والتكنولوجية المربية خلود خلف ومعلمة الكيمياء

وصل إلى موقع العرب وصحيفة كل العرب بيان صادر عن مدرسة اورط الاخوة جلبوع جاء فيه ما يلي: "فازت الطالبة الين زعبي من الصف الثاني عشر بالمرتبة الاولى قطريا بمسابقة الكيمياء القطرية التي أجريت يوم الثلاثاء الموافق 13.3.18 بمعهد وايزمن رحوفوت. كما وحصلت الطالبة بلسم زعبي من الصف العاشر على شهادة امتيازعن منطقة الشمال".



في معهد وايزمن



وأضاف البيان: "من الجدير ذكره ان الطالبة ألين زعبي فازت بالمرتبة الاولى لبحثها الذي أجرته عن ظاهرة "انتشار الالوان" والتي هي عبارة عن عمليه لانتشار جزيئات المادة المذابة من التركيز المرتفع للتركيز المنخفض. لبحث الظاهرة قام الطلاب بسكب الالوان بواسطة محقنة في داخل حوض من الماء ثم تصوير الصورة في اللحظة الاولى لعملية الانتشار . من الجدير ذكره ان المشتركون في المسابقة في المرحلة الاولى من جميع أنحاء البلاد قد بلغ عددهم 520 مشاركاً ، وقد تنافس في المرحلة النهائية 178 مشاركاً من 36 مدرسة ، حيث تنافس طلابنا مع النخبة في هذا المجال وفازوا بالمرتبة الاولى".



واختتم البيان: "رافق الطلاب خلال مراحل المسابقة كل من مركزة مشروع القيادة العلمية والتكنولوجية المربية خلود خلف ومعلمة الكيمياء المربية انوار موعد حسن" إلى هنا نصّ البيان.