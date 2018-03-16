عملية دهس تستهدف جنود اسرائيليين: مقتل ضابط وجندي واصابة آخرين في منطقة جنين

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سائق السيارة هو شاب يبلغ من العمر 26 عامًا من سكان بلدة برطعة الواقعة في منطقة وادي عارة. والذي اصيب بجراح طفيفة

أفاد الناطق بلسان مؤسسة نجمة داوود الحمراء الطبية في بيان عممه على وسائل الاعلام:"أن بلاغًا وصل الى بدالة المؤسسة على الرقم 101 حول تعرض 4 شبان في العشرينات من اعمارهم للدهس على شارع رقم 585 من مفترق دوتان لإتجاه حرميش، هذا وهرع الطاقم الطبي التابع للمؤسسة الى المكان وعمل على تقديم الاسعافات الاولية ومن ثم نقلهم الى المستشفى لتلقي العلاج، بحيث وصفت الطواقم الطبية حالتهم على انها خطيرة". في حين اعلنت الطواقم الطبية في وقت لاحق وفاة اثنين من بين المصابين.





ورجحت مصادر إعلامية ان يكون الحديث يدور حول عملية دهس متعمدة من قبل سيارة فلسطينية على خلفية قومية. لاحقًا أعلن عن وفاة اثنين من بين المصابين بجراح حرجة. ما اكدته السلطات الاسرائيلية وقوات الجيش في وقت لاحق.

واشارت المعلومات الأولية الى ان: "سائق السيارة هو شاب يبلغ من العمر 26 عامًا من سكان بلدة برطعة الواقعة في منطقة وادي عارة. والذي اصيب بجراح طفيفة ويدعى علاء قبها". وقال افيخاي ادرعي الناطق بلسان الجيش:"كشف النقاب عن مقتل ضابط وجندي وإصابة جندييْن بجروح خطرة ومتوسطة نتيجة اعتداء الدهس قرب جنين".

وكانت المعلومات الأولية التي افادها الناطق بلسان الجيش الاسرائيلي انه:" وقع حادث دهس بالقرب من بلدة ريحان (منطقة جنين). الحديث يدور عن عدد من المصابين في المكان" واضاف ادرعي في وقت لاحق:"اعتداء دهس ضد قوة عسكرية قامت بمهمة تأمين الطرق بالقرب من بلدة ميڤو دوتان. تم القبض على المخرب ونقله للمستشفى حيث يتم التحقيق معه. قوات جيش الدفاع تقوم بتمشيط المنطقة وإجراء فحوصات أمنية في المحيط".