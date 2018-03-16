الناصرة: مدرسة خالد سليمان تحتفل بيوم الأعمال الطيبة بمشاركة رئيس البلدية علي سلام



خلال اليوم التطوعي

بمبادرة من إدارة مدرسة خالد سليمان في الناصرة ومديرها الأستاذ إبراهيم يونس، ومركّزة التداخل الاجتماعي المعلمة نور صالح، وبدعم من بلدية الناصرة، نفذ طلاب المدرسة عددًا من الأعمال الطيبة، وذلك اليوم الجمعة 16 -3. وذلك بمناسبة يوم الأعمال الطيبة.



وكان هذا النهار حافلا بالأعمال الطيبة ابتداء من العلاقات بين الطلاب وحتى زراعة الورود في الحدائق وأعمال تنظيف حول المدرسة وغيرها، فقد قام الطلاب بأعمال تنظيفات في المدرسة وحولها فنظفوا الشارع والحدائق المحاذية والدوارات وزرعوا الورود وغيرها من نشاطات، وقالت مركزة التداخل الاجتماعي في المدرسة المعلمة نور صالح إن الهدف من العمل هو تنمية روح العطاء لدى الطلاب، ليس فقط في يوم الأعمال الطيبة، بل كي يكون هذا جزءًا من شخصية الطالب طيلة أيام العام لترافقه مدى الحياة، وذلك أن زرع هذه الصفة في نفوسهم هو هدفنا، أما عمل الخير فقد يكون ماديا مثل العمل لأجل الجميع ومساعدة المحتاجين، وقد يكون معنويا من خلال الصلح بين الناس وتقريب القلوب، وقد يكون المحتاج لمساعدتنا شقيقا أو جارًا أو صديقا أو زميلا أو إنسانًا لا نعرفه قد احتاج إلى مساعدة، حتى الكلمة الطيبة والابتسامة في وجه أخيك هي صدقة، كما قال الرسول محمد صلى الله عليه وسلم، كذلك مواساة الناس بما قد يحدث لهم، والوقوف إلى جانبهم في اللحظات الصعبة، وأن لا نشمت بأحد إذا وقع في مشكلة، حتى وإن كان بيننا خصومة، نتسامى ونعمل للتخفيف عنهم، فنحن بشر وكلنا معرضون للخطأ، فكل الأديان السماوية حثت على عمل الخير والمساعدة والتسامح.



وقال السيد إبراهيم يونس مدير المدرسة: في هذا اليوم نجسد القيم الطيبة ونغرسها في الأجيال الصاعدة، فمجتمعنا بحاجة إلى الأعمال الطيبة ونبذ العنف بكل أشكاله، والمحافظة على الأملاك العامة. هذا وشكر مدير المدرسة البلدية ممثلة برئيسها السيد علي سلام أبو ماهر على دعمه اللامحدود، والسيد شريف صفدي مدير عام البلدية الذي قدم كل ما احتاجته المدرسة في هذا اليوم من عتاد وورود وغيرها لتنفيذ هذا العمل، وشكر طاقم المعلمين والطلاب على تنفيذ الأعمال على أحسن وجه.