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سياحة تقارير سياحية بعض النصائح لسفر أكثر راحة

سياحة

بعض النصائح لسفر أكثر راحة
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بعض النصائح لسفر أكثر راحة


صورة توضيحيّة

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موقع العرب وصحيفة كل العرب - الناصرة (تصوير: ThinkStock)
نشر: 2018-03-17 14:59:50 A A

الكثير من الناس لا يلتفتون إلى بعض الامور المهمة قبل السفر، لذلك اليوم من موقع العرب سنقدّم لكم أهم النصائح التي عليكم اتّباعها قبل أي سفرة من أجل ضمان سفر أكثر راحة وأكثر متعة:


أولا: أخذ مسلتزمات السفر الضرورية فقط فيُنصح قبل السفر بأخذ ما يلزم فقط للرحلة، وعدم أخذ أمتعة كثيرة، لأن ذلك سيصعّب على المسافر الحركة، كما أنّه لا يُسمح بمرور المسافرين إلى الطائرة عندما تتعدّى حمولة الفرد المساحة والوزن المخصّص خلال الفحص الأمني في المطارات.

ثانيًا: وضع الوثائق الشخصيّة في مكانٍ آمن إذ ينبغي على المسافر الانتباه إلى وثائقه الشخصية وأوراقه الثبوتية مثل جواز السفر، وتأشيرة الدخول، والمحافظة عليها في مكانٍ آمن، فهي التي تمكّنه من زيارة الأماكن السياحيّة التي يريدها، ومن الجدير ذكره أنّ المسافر يجب أن يحتفظ بنسخ أخرى من هذه الوثائق للجوء إليها في حال ضياع النسخ الأصلية، أو في حال وقوع حوادث.

ثالثًا: الاحتفاظ بالنقود في مكان آمن يجب على المسافر حمل أقل قدر ممكن من النقود، واستبدالها بالشيكات وبطاقات الائتمان إن أمكن، لأنّه في حال ضياع أو سرقة أي شيك يُمكن استبداله بسهولة، لأنّ خدمة العملاء متاحة 24 ساعة في البنوك، وكذلك بالنسبة إلى بطاقات الائتمان التي يمكن توقيف خدمتها في حال فقدانها.

رابعًا: المعرفة بلغة سكان الدولة أو بعض كلماتها المهمة يجب أن تكون لدى السائح أو الزائر الجديد معرفة قليلة بلغة السكّان المحليّين فهذا يسهّل تواصله معهم، ويفضل التبسُّم في وجوههم في أغلب الأحيان، لأنّ ذلك يساعد على التعرُّف على أصدقاء جدد، ويجعل الحديث مع السكّان المحليين ألطف، وتزيد ثقة المسافر بذاته، وتجعله شخصيّة محبوبة.


 

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