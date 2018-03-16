الأسد: صريح ومغامر ومتفائل ولكنّه يحب التملّك وأناني في بعض الاحيان

جانب آخر من جوانب شخصية مولود برج الأسد: هو أحد الأبراج النارية التابعة للشمس، وهو خاصٌ بمواليد الفترة الواقعة ما بين (23 تموز- 23 آب)، والمعروف عن برج الأسد أنه برج ذكوري، ويتوافق مواليد برج الأسد مع مواليد برج الحمل، والدلو، والقوس، ولا يتوافقون مع مواليد برج الجدي، والجوزاء، والحوت، ويتميزون بشدة الحماس، وطيبة القلب، وصراحته الشديدة، وحب المغامرة، وتفاؤله الشديد، ولكن على الرغم من تلك الإيجابيات في شخصية برج الأسد.



صورة توضيحيّة

شخصيته تحتوي العديد من السلبيات؛ ففي كثيرٍ من الأحيان يفقدون صبرهم ويتصرفون بتعجرف، كما أنهم يحبون التملك، وشخصيتهم متسلطة وأنانية في بعض الأحيان، ويعتبر الزبرجد حجره المفضل، واللونان الرمادي والأصفر لونيه المفضليْن، والرقم واحد هو رقم الحظ بالنسبة إليه، والذي يدل على الدبلوماسية والشجاعة والحيوية والنشاط، وسنتحدّث في هذا المقال عن مواصفات امراة برج الأسد، وأسطورة برج الأسد، والمشاهير الذين ينتمون لهذا البرج أيضاً.