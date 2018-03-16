اغلاق
اغلاق
معلومات الابراج أخبار الأسد: صريح ومغامر ومتفائل ولكنّه يحب التملّك وأناني في بعض الاحيان

معلومات الابراج

الأسد: صريح ومغامر ومتفائل ولكنّه يحب التملّك
انشر عبر الفيسبوك طباعة ارسل لصديق انشر تعقيب
open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement

الأسد: صريح ومغامر ومتفائل ولكنّه يحب التملّك وأناني في بعض الاحيان

أفتتاح محطة الوقود ديلك يابور الشمال لصاحبها نادر ريان بحضور مميز إفتتحت يوم امس الخميس محطة الوقود ديلك يابور الشمال لصاحبها نادر ريان وذلك
موقع العرب وصحيفة كل العرب - الناصرة (تصوير: ThinkStock)
نشر: 2018-03-16 15:22:36 A A

جانب آخر من جوانب شخصية مولود برج الأسد: هو أحد الأبراج النارية التابعة للشمس، وهو خاصٌ بمواليد الفترة الواقعة ما بين (23 تموز- 23 آب)، والمعروف عن برج الأسد أنه برج ذكوري، ويتوافق مواليد برج الأسد مع مواليد برج الحمل، والدلو، والقوس، ولا يتوافقون مع مواليد برج الجدي، والجوزاء، والحوت، ويتميزون بشدة الحماس، وطيبة القلب، وصراحته الشديدة، وحب المغامرة، وتفاؤله الشديد، ولكن على الرغم من تلك الإيجابيات في شخصية برج الأسد.


صورة توضيحيّة

شخصيته تحتوي العديد من السلبيات؛ ففي كثيرٍ من الأحيان يفقدون صبرهم ويتصرفون بتعجرف، كما أنهم يحبون التملك، وشخصيتهم متسلطة وأنانية في بعض الأحيان، ويعتبر الزبرجد حجره المفضل، واللونان الرمادي والأصفر لونيه المفضليْن، والرقم واحد هو رقم الحظ بالنسبة إليه، والذي يدل على الدبلوماسية والشجاعة والحيوية والنشاط، وسنتحدّث في هذا المقال عن مواصفات امراة برج الأسد، وأسطورة برج الأسد، والمشاهير الذين ينتمون لهذا البرج أيضاً.

 

انشر عبر الفيسبوك طباعة ارسل لصديق انشر تعقيب
لارسال مواد واخبار لموقع العرب عبر البريد:
alarab@alarab.com
الأكثر قراءة
1 اصابة عضو الكنيست أورن حازان في حادث طرق | [3900 قراءة]
2 الشرطة: اعتقال 16 طالبا من ثانوية في عسفيا | [2600 قراءة]
3 أم الفحم: اصابة شاب اثر اطلاق رصاص | [2600 قراءة]
4 الناصرة: شجار بين مجموعة شبان في مجمع البيج فاشن | [2600 قراءة]
5 افتتاح قسم علاج وجراحة القلب بمستشفى نهاريا | [1300 قراءة]
الاكثر توصية ومشاركة في الفيسبوك
1 رام 1500 موديل 2019 تنطلق | [0 مشاركة]
2 اصابة شاب إثر تعرضه لحادث عمل في بيتح تكفا | [0 مشاركة]
3 افتتاح قسم علاج وجراحة القلب بمستشفى نهاريا | [0 مشاركة]
4 يارا تحطم الأرقام القياسية | [0 مشاركة]
5 وفاة الحاجة حمدة سواعد أبو دلة | [0 مشاركة]
خارطة الموقع
مناطق ومدن
اغاني mp3
افلام ومسلسلات
دراما رمضان 2017
ابراج 2017
alarabalarab