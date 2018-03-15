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أخبار محليات أهالي شعب يتظاهرون ويواصلون الاحتجاجات على تلوث المياه: المياه النظيفة حق لنا

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عكا والمنطقة العشرات من أهالي شعب يتظاهرون احتجاجا على المياه
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أهالي شعب يتظاهرون ويواصلون الاحتجاجات على تلوث المياه: المياه النظيفة حق لنا


أهالي شعب بوقفة تضامنية

موقع العرب وصحيفة كل العرب - الناصرة
نشر: 2018-03-15 18:35:46 A A

تظاهر بعد ظهر اليوم الخميس العشرات من أهالي شعب على مفرق شوراشيم إحتجاجاً على المياة الملونة والملوثة منذ اكثر من شهر وتغيير مصادر المياة من المياة الجوفية الى المياة المحلاة.  وتشهد البلدة غضبا كبيرا في الايام الاخيرة بعد عدم حل المشكلة واستمرار التلوث.


من الوقفة

وكان الحراك الشبابي في السابق قد أصدر بيانًا جاء فيه بأنّه: "تمّ إصدار قرار ضد الأهالي في شعب بتحويل المياه الجوفية الموجودة في باطن الأرض التابعة لأهل شعب إلى المستوطنات المحيطة بالقرية ، وضخ مياه مكرره مجهولة المصدر من مياه البحر أو من مياه المجاري المكررة

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