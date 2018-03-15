في إطار احتفالات الـ 100 عام للبنك: مركنتيل مستمر بالتعاون مع جمعية حاسوب لكل ولد



حاسوب لكل ولد

وقّع مدير عام بنك مركنتيل، السيد شوكي بورشطاين، على تجديد اتفاقية التعاون لسنة إضافية مع جمعية "حاسوب لكل ولد"، والتي بموجبها يقوم البنك بشراء حواسيب للطلاب وأبناء الشبيبة من عائلات مستورة الحال.



وقال بورشطاين: "البنك يضع التربية والتعليم في أعلى سلّم أولويّاته ويعتبر أن توفير حواسيب للطلاب وعائلاتهم هو رافعة للتقدّم والتطوّر ووسيلة لدفع عجلة العلم قدمًا. نهدف إلى تقليص الفوارق الديجيتالية في المجتمع ودعم التربية والتعليم في مدن الضواحي. بنك مركنتيل يحتفل هذا العام بمرور 100 سنة على تأسيسه ونشعر بالرضا والسرور لتجديد اتفاقية التعاون مع جمعية "حاسوب لكل ولد" التي ستستمر لسنين طِوال.



بدوره، قال البروفيسور أرييه سكوب، رئيس جمعيّة "حاسوب لكل ولد": "من خلال هذا المشروع يحصل الطلاب على الحواسيب الأكثر تطوّرًا، بما يشمل برامج الحاسوب والكفالة وخدمات أخرى. الطلاب يكتسبون الخبرة والمعرفة في استخدام الحاسوب ويتتلمذون عن طريق دورات تساعدهم في استخدامه هم وأفراد عائلاتهم. مساهمة بنك مركنتيل هذا العام أيضا، تتيح المجال لعشرات الطلاب للحصول على حواسيب جديدة".



يذكر أن بنك مركنتيل هو شريك في مشروع "حاسوب لكل ولد" منذ 10 سنوات والتي وزعت على مدارها مئات الحواسيب وبرامج الحاسوب على طلاب من مختلف أنحاء البلاد. ويأتي تجديد التعاون ضمن أسبوع الأعمال الخيريّة.

ع.ع.