اغلاق
اغلاق
اسواق العرب اقتصاد واستهلاك في إطار احتفالات الـ 100 عام للبنك: مركنتيل مستمر بالتعاون مع جمعية حاسوب لكل ولد

اسواق العرب

مركنتيل مستمر بالتعاون مع جمعية حاسوب لكل ولد
انشر عبر الفيسبوك طباعة ارسل لصديق انشر تعقيب
open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement

في إطار احتفالات الـ 100 عام للبنك: مركنتيل مستمر بالتعاون مع جمعية حاسوب لكل ولد


حاسوب لكل ولد

موقع العرب وصحيفة كل العرب - الناصرة
نشر: 2018-03-15 14:04:06 A A

وقّع مدير عام بنك مركنتيل، السيد شوكي بورشطاين، على تجديد اتفاقية التعاون لسنة إضافية مع جمعية "حاسوب لكل ولد"، والتي بموجبها يقوم البنك بشراء حواسيب للطلاب وأبناء الشبيبة من عائلات مستورة الحال.

وقال بورشطاين: "البنك يضع التربية والتعليم في أعلى سلّم أولويّاته ويعتبر أن توفير حواسيب للطلاب وعائلاتهم هو رافعة للتقدّم والتطوّر ووسيلة لدفع عجلة العلم قدمًا. نهدف إلى تقليص الفوارق الديجيتالية في المجتمع ودعم التربية والتعليم في مدن الضواحي. بنك مركنتيل يحتفل هذا العام بمرور 100 سنة على تأسيسه ونشعر بالرضا والسرور لتجديد اتفاقية التعاون مع جمعية "حاسوب لكل ولد" التي ستستمر لسنين طِوال.

بدوره، قال البروفيسور أرييه سكوب، رئيس جمعيّة "حاسوب لكل ولد": "من خلال هذا المشروع يحصل الطلاب على الحواسيب الأكثر تطوّرًا، بما يشمل برامج الحاسوب والكفالة وخدمات أخرى. الطلاب يكتسبون الخبرة والمعرفة في استخدام الحاسوب ويتتلمذون عن طريق دورات تساعدهم في استخدامه هم وأفراد عائلاتهم. مساهمة بنك مركنتيل هذا العام أيضا، تتيح المجال لعشرات الطلاب للحصول على حواسيب جديدة".

يذكر أن بنك مركنتيل هو شريك في مشروع "حاسوب لكل ولد" منذ 10 سنوات والتي وزعت على مدارها مئات الحواسيب وبرامج الحاسوب على طلاب من مختلف أنحاء البلاد. ويأتي تجديد التعاون ضمن أسبوع الأعمال الخيريّة.
ع.ع.

انشر عبر الفيسبوك طباعة ارسل لصديق انشر تعقيب
لارسال مواد واخبار لموقع العرب عبر البريد:
alarab@alarab.com
الأكثر قراءة
1 اصابة عضو الكنيست أورن حازان في حادث طرق | [3900 قراءة]
2 اعادة مبنى بيت المسنين الى بلدية الناصرة | [2600 قراءة]
3 الاسير أمير اسعد من كفركنا يخوض اضرابًا مفتوحًا | [2600 قراءة]
4 الشرطة: اعتقال 16 طالبا من ثانوية في عسفيا | [2600 قراءة]
5 العثور على سيدة مقتولة داخل شقة سكنية ببرديس حنا والشرطة تحقق | [1300 قراءة]
الاكثر توصية ومشاركة في الفيسبوك
1 رام 1500 موديل 2019 تنطلق | [0 مشاركة]
2 اصابة شاب إثر تعرضه لحادث عمل في بيتح تكفا | [0 مشاركة]
3 يارا تحطم الأرقام القياسية | [0 مشاركة]
4 وفاة الحاجة حمدة سواعد أبو دلة | [0 مشاركة]
5 بالصورة: ميسي يرزق بصبي ثالث | [0 مشاركة]
خارطة الموقع
مناطق ومدن
اغاني mp3
افلام ومسلسلات
دراما رمضان 2017
ابراج 2017
alarabalarab