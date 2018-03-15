اشتعال النيران في سيارتين في البعنة دون اصابات

كايد ظاهر:

يتم التحقيق لمعرفة اسباب اندلاع هذا الحريق

افاد كايد ظاهر المتحدث والمنسق الاعلامي لسلطة الاطفاء والانقاذ للوسط العربي أن "حريقًا شبّ في سيارتين فجر اليوم في بلدة البعنة حيث وصلت طواقم اطفاء وانقاذ الى المكان واتضح أن السيارتين اشتعلتا في موقف تحت بناية سكنية مكونة من اربعة طوابق. طواقم الاطفاء والانقاذ عملت على اخماد الحريق ومنع انتشاره في المبنى الى جانب اخراج الدخان الكثيف، في حين لم يبلغ عن اصابات ويتم التحقيق لمعرفة اسباب اندلاع هذا الحريق"، وفقا للبيان.



