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المثلث الجنوبي مجهولون يضرمون النيران بغرفة حارس مدرسة في قلنسوة
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مجهولون يضرمون النيران بغرفة حارس مدرسة في قلنسوة

يشار الى ان مدير عام البلدية ايمن قشقوش وعضو البلدية عثمان تايه وصلا الى المكان واستنكارا الحادث بشدة

من: منى عرموش- مراسلة موقع العرب وصحيفة كل العرب
نشر: 2018-03-15 08:21:44 A A

اقدم مجهولون على اضرام النيران، في غرفة حارس مدرسة خالد بن الوليد في قلنسوة مما اسفر عن اضرار دون وقوع اي اصابات تذكر.
هذا وحضرت طواقم الاطفاء الى المكان واخمدت النيران، فيما حضرت الشرطة وشرعت التحقيق في اسباب الحادث الذي يشتبه بانه بفعل فاعل.يشار الى ان مدير عام البلدية ايمن قشقوش وعضو البلدية عثمان تايه وصلا الى المكان واستنكارا الحادث بشدة.

 

 

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