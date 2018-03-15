مجهولون يضرمون النيران بغرفة حارس مدرسة في قلنسوة

يشار الى ان مدير عام البلدية ايمن قشقوش وعضو البلدية عثمان تايه وصلا الى المكان واستنكارا الحادث بشدة

اقدم مجهولون على اضرام النيران، في غرفة حارس مدرسة خالد بن الوليد في قلنسوة مما اسفر عن اضرار دون وقوع اي اصابات تذكر.

هذا وحضرت طواقم الاطفاء الى المكان واخمدت النيران، فيما حضرت الشرطة وشرعت التحقيق في اسباب الحادث الذي يشتبه بانه بفعل فاعل.يشار الى ان مدير عام البلدية ايمن قشقوش وعضو البلدية عثمان تايه وصلا الى المكان واستنكارا الحادث بشدة.