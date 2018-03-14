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السلطات المحلية اخبار المجالس بلدية شفاعمرو تصادق على ميزانية العام 2018 بقيمة 206 مليون شيكل

السلطات المحلية

شفاعمرو والقضاء بلدية شفاعمرو تصادق على ميزانية 2018 بقيمة 206 مليون
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بلدية شفاعمرو تصادق على ميزانية العام 2018 بقيمة 206 مليون شيكل

موقع العرب وصحيفة كل العرب - الناصرة
نشر: 2018-03-15 08:21:44 A A

عقدت بلدية شفاعمرو بكامل هيئتها رئيسا واعضاء وطاقم المهنيين مساء اليوم الأربعاء جلسة اقرار ميزانية عام 2018 والتي بلغت 206 مليون شاقل بارتفاع مقداره 14 مليون شيكل عن ميزانية السنة الماضية. رئيس البلدية امين عنبتاوي قال في افتتاحية الجلسة: "ميزانية شفاعمرو هي اداة عمل وترجمة لبرنامج العمل المشتق والمنبثق من رؤيا البلدية المستقبلية . على هذه الميزانية يتوقف عمل البلدية واداؤها وما يتقرر في الجلسة له ابعاد على مصلحة البلد والمواطنين".

محاسب البلدية قدم شرحا للميزانية بخطوط عريضة، تمت المناقشة وقدمت التوصيات من الاعضاء. من الجدير بالذكر ان ميزانية 2018 تحوي خطط ومشاريع متعددة تصب في تطوير الخدمات في مجالات التربية والتعليم، الخدمات الاجتماعية، الثقافة والرياضة، صيانة الطرق والبنى التحتية. 

وصوّت على الميزانية التي سجلت ارتفاعًا بنسبة 40% عن ميزانية العام 2013، أغلبية 9 أعضاء في المجلس البلدي.

 

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