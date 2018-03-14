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أخبار محليات اطلاق النار على رجل في حي السلزيان في الناصرة واصابته بجراح متوسطة

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الناصرة والقضاء اطلاق النار على رجل في حي السلزيان في الناصرة
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اطلاق النار على رجل في حي السلزيان في الناصرة واصابته بجراح متوسطة


صور من المكان

تم نقل الشاب المصاب الى احد مستشفيات الناصرة لتلقي العلاج

 اشار الناطق بلسان الشرطة الى ان التحقيق في القضية مازال مستمرًا

موقع العرب وصحيفة كل العرب - الناصرة
نشر: 2018-03-14 20:27:19 A A

 افاد مراسل موقع العرب وصحيفة كل العرب نقلًا عن مصادر طبية أن رجلًا تعرض لإطلاق نار اثناء تواجده في حي السلزيان في مدينة الناصرة، عندما قام مجهولون بإطلاق عدة عيارات نارية صوبه ما ادى الى اصابته بجراح متوسطة. هذا وبحسب المصادر فقد تم نقل الشاب المصاب الى احد مستشفيات الناصرة لتلقي العلاج، في حين هرعت الشرطة الى المكان وشرعت بتقصي الحقائق وجمع الادلة والإفادات وتمشيط المنطقة بحثًا عن الجناة الذين فروا هاربين.

 هذا وافاد علاء مروات من مركز كوبرا الطبي:" انه تم تقديم الاسعافات الاولية للمصاب ونقله الى المستشفى لاستكمال العلاج". وجاء في بيان صادر عن مؤسسة نجمة داوود الحمراء الطبية:"ان بلاغًا وصل الى بدالة المؤسسة حول تعرض رجل يبلغ من العمر 50 عامًا لإطلاق نار بحيث وصل الى المكان الطاقم الطبي التابع للمؤسسة وعمل على تقديم الاسعافات الاولية له ونقله الى مستشفى الناصرة الانجليزي لتلقي العلاج".

من جانبه، عمم الناطق بلسان الشرطة في بيان له:" أطلقت عيارات نارية نحو رجل في الأربعينيات من عمره في باحة منزله في الناصرة. نتيجة لإطلاق النار ، أصيب الرجل بجروح متوسطة، بحسب مصادر طبية، التي نقلته إلى المستشفى الإنجليزي في الناصرة، لتلقي العلاج. هذا وتم استدعاء افراد من الشرطة، الذين سارعوا بدورهم، إلى مكان الحادث، وباشروا بجمع البينات والادلة، بهدف رصد الجناة".

واشار الناطق بلسان الشرطة الى ان التحقيق في القضية مازال مستمرًا.


تصوير: الشرطة
 

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