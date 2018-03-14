القاسمي تكرِّم البروفيسور بشار سعد رئيس الأكاديمية لحصوله على درجة الأستاذية الكاملة



خلال التكريم

في الختام قام البروفسور بشار سعد بإلقاء كلمته التي شكر فيها الأكاديمية ممثلة بطواقمها، وخاصة دائرة العلاقات العامة، على هذا التكريم اللافت

وصل إلى موقع العرب بيان صادر عن أكاديمية القاسمي في باقة الغربية، جاء فيه:"نظمت أكاديمية القاسمي يوم الثلاثاء 6.3.2018، حفل تكريم للبروفيسور بشار سعد رئيس الأكاديمية لحصوله على درجة الاستاذية الكاملة من مجلس التعليم العالي، وذلك بمشاركة أعضاء الطواقم الأكاديمية والإدارية، وأفراد عائلة البروفيسور سعد".

وأضاف البيان:"افتتح الاحتفال بكلمة البروفيسور ياسين كتانة، نائب الرئيس للشؤون الأكاديمية، الذي هنأ البروفيسور والأكاديمية بهذه الترقية العلمية المرموقة، مشيدا بميزات البروفيسور سعد وأخلاقه العالية على الصعيدين المهني والشخصي.

تلاه الدكتور خالد محمود نائب الرئيس لشؤون الدراسات الإسلامية، الذي هنأ البروفيسور ونقل إليه مباركة رئيس مجلس الأمناء فضيلة الشيخ عبد الرؤوف القواسمي بهذا الإنجاز العظيم.

بعد ذلك تحدّث البروفسور محمد حاج يحيى رئيس لجنة التعيينات والتدريج الأكاديمي، حيث تناول مسيرة البروفيسور بشار سعد في الحصول على درجة الأستاذية الكاملة في العلوم الطبيعية، مبيّنا أنها مسيرة حافلة وغنيّة بالإنجازات والإصدارات العلمية المحكّمة من أرقى وأعرق الجامعات العالمية، وأن البروفيسور سعد يعدّ من العلماء المرموقين على مستوى العالم في مجال تخصصه؛ ومما يدلل على ذلك كمّ ونوعيّة الندوات والمؤتمرات التي يتمّ دعوته إلى حضورها وعرض أبحاثه على منصّاتها، بالإضافة إلى الوظائف المرموقة التي تقلدها على مدار مسيرته المهنية.

أعقب ذلك عرض لفيلم قصير ومتميّز عن حياة ومسيرة البروفسور سعد الأكاديمية والإنجازات التي حققها حتى يومنا هذا".

واختتم البيان:"وفي الختام قام البروفسور بشار سعد بإلقاء كلمته التي شكر فيها الأكاديمية ممثلة بطواقمها، وخاصة دائرة العلاقات العامة، على هذا التكريم اللافت، وقد حثّ جميع الحضور على العمل والاجتهاد لاستكمال مسيرتهم العلمية والأكاديمية. يجدر بالذكر أن الدكتور سمير كتانة قد تولى عرافة الحفل باقتدار فيما قامت دائرة العلاقات العامة بتنظيم وإخراج هذا الحفل"، إلى هنا البيان.