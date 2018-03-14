قيادة سلطة الاطفاء في زيارة للشبلي أم الغنم والمجلس يقدّم بعض المطالب الهامة

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قدمت إدارة المجلس عدة مطالب، أبرزها زيادة عدد رجال الإطفاء من البلدات البدوية

وصل إلى موقع العرب بيان صادر عن مجلس الشبلي أم الغنم المحلي، جاء فيه:"استقبلت إدارة المجلس المحلي الشبلي أم الغنم، اليوم، الجنرال ديدي سمحي قائد سلطة الاطفاء والانقاذ وعددًا من كبار المسؤولين في سلطة الاطفاء. وقد استقبل الوفد، رئيس المجلس نعيم شبلي، نائبه زيدان سلفيتي، وعدد من كبار الموظفين ورؤساء مجالس مجاورة ومدارء مدارس. ويذكر أنّه إلى جانب سمحي تضمن الوفد نزار فارس قائد لواء الشمال، وكايد ظاهر المستشار الاعلامي".

وأضاف البيان:"وقدمت إدارة المجلس عدة مطالب، أبرزها زيادة عدد رجال الإطفاء من البلدات البدوية، وتخصيص دورية إطفاء للشبلي أم الغنم في حال نشوب حرائق، وأيضًا تكثيف دورات التوعية للمجموعات المختلفة"، إلى هنا البيان.