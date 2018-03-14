اغلاق
اغلاق
السلطات المحلية اخبار المجالس قيادة سلطة الاطفاء في زيارة للشبلي أم الغنم والمجلس يقدّم بعض المطالب الهامة

السلطات المحلية

قرى المرج قيادة سلطة الاطفاء في زيارة للشبلي أم الغنم
انشر عبر الفيسبوك طباعة ارسل لصديق انشر تعقيب
open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement

قيادة سلطة الاطفاء في زيارة للشبلي أم الغنم والمجلس يقدّم بعض المطالب الهامة


خلال الزيارة

قدمت إدارة المجلس عدة مطالب، أبرزها زيادة عدد رجال الإطفاء من البلدات البدوية

موقع العرب وصحيفة كل العرب- الناصرة
نشر: 2018-03-14 16:26:13 A A

وصل إلى موقع العرب بيان صادر عن مجلس الشبلي أم الغنم المحلي، جاء فيه:"استقبلت إدارة المجلس المحلي الشبلي أم الغنم، اليوم، الجنرال ديدي سمحي قائد سلطة الاطفاء والانقاذ وعددًا من كبار المسؤولين في سلطة الاطفاء. وقد استقبل الوفد، رئيس المجلس نعيم شبلي، نائبه زيدان سلفيتي، وعدد من كبار الموظفين ورؤساء مجالس مجاورة ومدارء مدارس. ويذكر أنّه إلى جانب سمحي تضمن الوفد نزار فارس قائد لواء الشمال، وكايد ظاهر المستشار الاعلامي".

وأضاف البيان:"وقدمت إدارة المجلس عدة مطالب، أبرزها زيادة عدد رجال الإطفاء من البلدات البدوية، وتخصيص دورية إطفاء للشبلي أم الغنم في حال نشوب حرائق، وأيضًا تكثيف دورات التوعية للمجموعات المختلفة"، إلى هنا البيان.

انشر عبر الفيسبوك طباعة ارسل لصديق انشر تعقيب
لارسال مواد واخبار لموقع العرب عبر البريد:
alarab@alarab.com
الأكثر قراءة
1 ميزانية بلدية الناصرة/ بقلم: نبيل عودة | [2600 قراءة]
2 عفرين السورية: تفاقم الأزمة الإنسانية | [2600 قراءة]
3 الميزان 14.3.18 | [2600 قراءة]
4 ضبط 1.7 طن لحوم ذُبحت بدون رقابة | [2600 قراءة]
5 نحف: إحالة رضيع (6 أشهر) إلى المستشفى بحالة حرجة | [2600 قراءة]
الاكثر توصية ومشاركة في الفيسبوك
1 رام 1500 موديل 2019 تنطلق | [0 مشاركة]
2 اصابة شاب إثر تعرضه لحادث عمل في بيتح تكفا | [0 مشاركة]
3 يارا تحطم الأرقام القياسية | [0 مشاركة]
4 وفاة الحاجة حمدة سواعد أبو دلة | [0 مشاركة]
5 بالصورة: ميسي يرزق بصبي ثالث | [0 مشاركة]
خارطة الموقع
مناطق ومدن
اغاني mp3
افلام ومسلسلات
دراما رمضان 2017
ابراج 2017
alarabalarab