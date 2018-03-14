ملكة جمال العرب للسلام في اوروبا غدير عمر تزور السفارة الفلسطينية في برلين



خلال الزيارة

زارت ملكة جمال العرب للسلام في اوروبا وسفيرة النوايا الحسنة غدير عمر مقر السفارة الفلسطينية في برلين و التقت سعادة السفيرة خلود دعيبس والقنصل عبد الهادي شرخ و كانت فرصة للتداول بالعديد من المواضيع التي تهم الجالية الفلسطينية الى جانب النازحين السوريين الموجودين في اوروبا نتيجة الحرب في سوريا وقد كان اللقاء مثمراً و ستكون له ايجابياته على ارض الواقع خصوصاً و ان "غدير" باشرت بتأسيس مؤسسة خيرية بالتعاون مع جمعية الصداقة العربية – الالمانية وهدفها تقديم المساعدات لعدد من الفقراء من العرب في المانيا و بعض الدول الاوروبية.



غدير و بحسب المعلومات ستكون لها اطلالة فنية – وطنية خلال المرحلة المقبلة بالتعاون مع احد ابرز الاصوات في الوطن العربي الا انها في المقابل قررت التكتم على مضمون تلك المبادرة حتى الانتهاء من التحضير لها بين لبنان واوروبا.