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فنانين فن عربي ملكة جمال العرب للسلام في اوروبا غدير عمر تزور السفارة الفلسطينية في برلين

فنانين

غدير عمر تزور السفارة الفلسطينية في برلين
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ملكة جمال العرب للسلام في اوروبا غدير عمر تزور السفارة الفلسطينية في برلين


خلال الزيارة 

موقع العرب وصحيفة كل العرب - الناصرة
نشر: 2018-03-14 14:19:17 A A

زارت ملكة جمال العرب للسلام في اوروبا وسفيرة النوايا الحسنة غدير عمر مقر السفارة الفلسطينية في برلين و التقت سعادة السفيرة خلود دعيبس والقنصل عبد الهادي شرخ و كانت فرصة للتداول بالعديد من المواضيع التي تهم الجالية الفلسطينية الى جانب النازحين السوريين الموجودين في اوروبا نتيجة الحرب في سوريا وقد كان اللقاء مثمراً و ستكون له ايجابياته على ارض الواقع خصوصاً و ان "غدير" باشرت بتأسيس مؤسسة خيرية بالتعاون مع جمعية الصداقة العربية – الالمانية وهدفها تقديم المساعدات لعدد من الفقراء من العرب في المانيا و بعض الدول الاوروبية.

غدير و بحسب المعلومات ستكون لها اطلالة فنية – وطنية خلال المرحلة المقبلة بالتعاون مع احد ابرز الاصوات في الوطن العربي الا انها في المقابل قررت التكتم على مضمون تلك المبادرة حتى الانتهاء من التحضير لها بين لبنان واوروبا.

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