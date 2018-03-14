سخنين: البراعم الصغار يستقبلون لاعبي اتحاد ابناء سخنين



فيديو وصور خلال الزيارة

الحضانة استقبلت كل من كابتن الفريق خالد خلايلة وحارس المرمى محمود قنديل، ومحمد بدارنة، وعلي عثمان، وايهاب غنايم ومارون غنطوس

المربية هالة غنايم مديرة شبكة "حضانات البراعم الصغار" قدمت الشكر الجزيل للوفد الذي يمثل فريق اتحاد ابناء سخنين على مساهمتهم الطيبة خدمة لأطفال المدينة

استمرارا لمشوار العطاء وبمناسبة يوم الاعمال الخيرية، قامت حضانة البراعم الصغار في سخنين بادارة المربية هالة غنايم، الثلاثاء، بإستضافة عدد من لاعبي فريق العرب إتحاد أبناء سخنين، بمشاركة كل من كابتن الفريق خالد خلايلة وحارس المرمى محمود قنديل، ومحمد بدارنة، وعلي عثمان، وايهاب غنايم ومارون غنطوس، وذلك في خطوة لزرع الابتسامة على وجوه الأطفال، وقام اللاعبون بالتقاط الصور وهم يحملون الأطفال، وتناقل كرة القدم بينهم وبين الأطفال، وبمشاركة المعلمات والمساعدات في الحضانة.

الكابتن خالد خلايلة قال في كلمته أمام الطاقم الاداري لشبكة حضانات البراعم الصغار:"نحن كلاعبين في اتحاد ابناء سخنين نرى انه واجب غلينا أن نكون في كل مؤسسة من مؤسسات سخنين ومجتمعنا العربي، ومن هنا فإننا نبعث بالشكر الجزيل لكل من يساهم في انجاح المشاريع والاعمال الخيرية التي تعود بالمنفعة على الجمهور الواسع في مجتمعنا، وقد اسعدنا وجودنا بين أطفالنا، كونهم مستقبل بلدنا ومجتمعنا، ونعرف أنهم في جيل لا يستوعبون ولا يعرفون من نحن الا انهم سيجدوا يوما ما صور لهم مع لاعبي الفريق السخنيني، وستكون ذكرى حلوة".

أما حارس مرمى فريق اتحاد ابناء سخنين اللاعب محمود قنديل قال:"هو أقل الواجب أن نكون بين اطفالنا، وابسط الأمور ان ندخل البهجة على وجوه الأطفال، وهو موقف جدا رائع أن نلعب الكرة مع أطفال بهذا الجيل، وكل الشكر لادارة الحضانة على جهودهم".

المربية هالة غنايم مديرة شبكة "حضانات البراعم الصغار" قدمت الشكر الجزيل للوفد الذي يمثل فريق اتحاد ابناء سخنين على مساهمتهم الطيبة خدمة لأطفال المدينة، وأكدت :" أن كل اعمال التطوع تساهم في بناء البلد وتعمل على تذويت حب العطاء عند اجيال طلابنا وشبيبتنا، والملاحظ ان مدينتنا سخنين كانت ورشة عمل خلال الايام الاخيرة، وان دل فإنما يدل عن الرغبة بالعطاء الكامنة لدى اهلنا بالمدينة وهنا لا بد لنا الا ان نرفع اسمى الشكر لهم جميعا على عطائهم وللأخوة الواقفين من خلفهم والمنظمين لكل هذه الاعمال التطوعية، فلا غنى لنا ولأي مجتمع عن التطوع والعمل التطوعي لأننا بهذا العمل نستطيع أن نستنهض طاقة كامنة للعمل لا حدود لها , وبتعطيل هذه الطاقة وبتغيبها عن المشاركة في عملية التنمية يفقد المجتمع فرصا للإسراع في تنميته، ونحن نسعى لتنشئة الابناء تنشئة اجتماعية سليمة من حيث غرس قيم التضحية والايثار وروح العمل الجماعي في النفوس الناشئة منذ الطفولة".

هذا، ومع نهاية زيارة وفد اتحاد ابناء سخنين للمؤسسة قدمت المربية هالة غنايم الهدايا التذكارية للاعبين في خطوة منها للتعبير عن مدى الاعتزاز بالانجازات الكروية لفريق العرب، متمنية أن يبقى الفريق يقدم كل ما هو رائع ويسعد المشجعين في الوسط العربي، فيما قدم خالد خلايلة جارزة خاصة بإتحاد ابناء سخنين اهداء للحضانة.

وتجدر الإشارة الى أن طواقم شبكة حضانات البراعم الصغار قد نفذوا عدد من الاعمال التطوعية الخيرية والتي تعود بالمنفعة على أطفال الحضانة وأهاليهم وسكان الحي، بمساعدة مجموعة من الطلاب المتطوعين.