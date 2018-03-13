الصين: افتتاح مقهى للقطط لاسترخاء الزبائن



مقهى للقطط

افتتح مؤخرا بمدينة شنغهاي الصينية "مقهى القطط" لمساعدة الزبائن على الاسترخاء، حيث يعتقد صاحب المقهى أن رفقة القطط يمكن أن تقلل من مشاعر القلق والوحدة والاكتئاب، كما أنها تقدم الدعم العاطفي والصحي للإنسان.

فكرة المقهى تعتمد على وجود القطط بكثرة حول الزبائن في المكان، وكانت دراسات علمية قد كشفت عن أن الوجود بصحبة القطط في مكان واحد من شأنه أن يُسبب تغيرات فيسيولوجية في جسم الانسان؛ حيث إن صوت الخرخرة الذي تحدثه القطط يصدر عنه ذبذبات تعمل على خفض معدل الإدرينالين الذي يفرزه الجسم عند نوبات الغضب؛ ما يساعد على إرخاء الأعصاب وتخفف من شعور المرء بالإجهاد، حتى إنها تداوي الاضطرابات النفسية للإنسان وتعدل ضغط الدم وتقوي مناعته.