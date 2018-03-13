اغلاق
اغلاق
كوكتيل غرائب وطرائف الصين: افتتاح مقهى للقطط لاسترخاء الزبائن

كوكتيل

الصين: افتتاح مقهى للقطط
انشر عبر الفيسبوك طباعة ارسل لصديق انشر تعقيب
open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement

الصين: افتتاح مقهى للقطط لاسترخاء الزبائن


مقهى للقطط 

موقع العرب وصحيفة كل العرب- الناصرة (تصوير: Reuters)
نشر: 2018-03-14 11:05:03 A A

افتتح مؤخرا بمدينة شنغهاي الصينية "مقهى القطط" لمساعدة الزبائن على الاسترخاء، حيث يعتقد صاحب المقهى أن رفقة القطط يمكن أن تقلل من مشاعر القلق والوحدة والاكتئاب، كما أنها تقدم الدعم العاطفي والصحي للإنسان.

 فكرة المقهى تعتمد على وجود القطط بكثرة حول الزبائن في المكان، وكانت دراسات علمية قد كشفت عن أن الوجود بصحبة القطط في مكان واحد من شأنه أن يُسبب تغيرات فيسيولوجية في جسم الانسان؛ حيث إن صوت الخرخرة الذي تحدثه القطط يصدر عنه ذبذبات تعمل على خفض معدل الإدرينالين الذي يفرزه الجسم عند نوبات الغضب؛ ما يساعد على إرخاء الأعصاب وتخفف من شعور المرء بالإجهاد، حتى إنها تداوي الاضطرابات النفسية للإنسان وتعدل ضغط الدم وتقوي مناعته.

انشر عبر الفيسبوك طباعة ارسل لصديق انشر تعقيب
لارسال مواد واخبار لموقع العرب عبر البريد:
alarab@alarab.com
الأكثر قراءة
1 ميزانية بلدية الناصرة/ بقلم: نبيل عودة | [2600 قراءة]
2 عفرين السورية: تفاقم الأزمة الإنسانية | [2600 قراءة]
3 الميزان 14.3.18 | [2600 قراءة]
4 ضبط 1.7 طن لحوم ذُبحت بدون رقابة | [2600 قراءة]
5 نحف: إحالة رضيع (6 أشهر) إلى المستشفى بحالة حرجة | [2600 قراءة]
الاكثر توصية ومشاركة في الفيسبوك
1 رام 1500 موديل 2019 تنطلق | [0 مشاركة]
2 اصابة شاب إثر تعرضه لحادث عمل في بيتح تكفا | [0 مشاركة]
3 يارا تحطم الأرقام القياسية | [0 مشاركة]
4 وفاة الحاجة حمدة سواعد أبو دلة | [0 مشاركة]
5 بالصورة: ميسي يرزق بصبي ثالث | [0 مشاركة]
خارطة الموقع
مناطق ومدن
اغاني mp3
افلام ومسلسلات
دراما رمضان 2017
ابراج 2017
alarabalarab