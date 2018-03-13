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سيارات جديد السيارات رينو زوي R110 موديل 2018

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رينو زوي R110 موديل 2018
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رينو زوي R110 موديل 2018

 

موقع العرب وصحيفة كل العرب - الناصرة
نشر: 2018-03-16 07:25:08 A A

قامت رينو بتحديث زوي بشكل محدود كموديل 2018 ، والتي تستخدم الآن محركًا كهربائيًا أكثر قوة. وتم تطوير المحرك في الشركة وحمل اسم R110 ، وهو يمثل تطور للمحرك R90 الذي يتواجد في زوي الحالية. ويولد المحرك بقوة 107 حصان مع عزم دوران 225 نيوتن متر وهو ما يمقل تحسن بواقع 16 حصان.

وتأخذ سيارة رينو زوي موديل 2018 قرابة 11.4 ثانية للتسارع من 0 إلى 100 كم / ساعة (0-62 ميل في الساعة) ، وهي أقل بحوالي ثانيتين من النسخة السابقة عليها عند التسارع من 80-120 كم / ساعة (50-75 ميلا في الساعة) ، ويمكن أن تصل إلى سرعة قصوى تبلغ 135 كم / ساعة .

وتدعي رينو أن السيارة تأتي مع بطارية ليثيوم أيون بقوة 41 كيلوواط ساعة ، والتي يمكن شحنها من 0 إلى 80 في المئة في أقل من ساعة و 40 دقيقة ، كما أن R110 لديها نطاق تنقل إجمالي بواقع 300 كم في الصيف ، و 200 كم خلال الشتاء.

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