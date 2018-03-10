قصة خيالية مناسبة للأطفال

يحكي أن في قديم الزمان كانت هناك فتاة صغيرة تعمل في منزل القاضي، كانت تنظيف الارض وتطهو الطعام وتهتم بالبستان، وعندما انتهت من عملها ذات يوم اعطاها القاضي ليرة واحدة فقط، ورغم أن الأجر كان قليلاً جداً، إلا أن البنت اخذت الليرة وانصرفت في صمت، ذهبت الفتاة الي منزلها وأخبرت والدتها بما حدث لها، فقالت لها الام في حزن : ولكنك تستحقين أكثر من ذلك، فقالت لها البنت : ولكنني قد ذهبت الي الدكان واشتريت دبساً ( نوع من الحلوي ) فقالت لها الام : حسناً فعلت يا بنتي، فأكملت البنت قائلة : وقد وضعت إناء الدبس في الشباك وغطيته بالغربال حتي لا تأكله الذباب ، فابتسمت الام لصنع ابنتها قائلة : بنت مدبرة خيراً فعلت يا بنتي .



صورة توضيحيّة

نامت البنت ليلتها سعيدة واستيقظت في الصباح غسلت ووجها ويدها وشعرت بالجوع فقررت أن تذهب لتحضر بعض الخبز والدبس حتي تتناول الفطور، مضت البنت الي الشباك ورفعت الغربال عن الوعاء فوجدت الذبابة قد دخلت من ثقب الغربال واكلت الدبس، حزنت البنت كثيراً واسرعت الي والدتها واخبرتها ان الذبابة قد اكلت الدبس، قالت الأم : ذبابة ظالمة معتدية تأخذ حق غيرها، فقالت البنت : سأذهب وأشكوها الي القاضي .

انطلقت الفتاة الي المحكمة وقالت للقاضي : أنتَ تعلمُ أنني بنتٌ صغيرةٌ قالَ القاضي:‏ ستكبرين‏ وأسكنُ مع أُمي بيتاً من طينٍ أنتِ وأُمكِ بالقليلِ تقنعينِ‏ واشتريتُ بليرةٍ دبساً للفطورِ فقال القاضي : حلواً تأكلين‏ ، اكملت البنت حديثها قائلة : ثم وضعتُهُ في إناءٍ ووضعتُ الإناءَ في الشباك وغطيتُهُ بالغربالِ فرد القاضي : نِعْمَ ما تدبّرين‏ قالت البنت : ولكنني ذهبت في الصباح لأحضر الدبس ووجدت الذبابة قد التهمته بالكامل، ولذلك جئت إلي اطالبك بإنزال العقاب علي الذباب، فكر القاضي قليلاً ثم قال للفتاة : إنها ذبابة ظالمة وإن رأيت الذبابة عليك قتلها ، انزعجتِ البنتُ من هذا الحكمِ الذي لا يؤذي الذبابةَ ولا يُرجع لها الحلاوةَ، فظلّتْ واقفةً امام القاضي تنظر اليه، وفجأة رأت ذبابة تحط علي أنفه دون أن يتحرك، ابتسمت البنت في خبث ثم امسكت منديلها وضربت به الذبابة علي انف القاضي الذي انتفض مذعوراً وصرخ بها : ماذا فعلت ايتها الفتاة، فردت البنت بابتسامة : نفذتُ حكمَكَ، وقتلتُ الذبابةَ .