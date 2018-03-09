أشهر المدن الفرنسية تعرفوا عليها



غرونوبل

تقع مدينة غرونوبل في جنوب شرق فرنسا، وهي عاصمة مقاطعة ايزير وعاصمة اقليم دوفيني تاريخيًا، وتعتبر عاصمة الألب الفرنسية، بالإضافة الى أنها ثاني أكبر مدينة في منطقة رون ألب بعد مدينة ليون.

يمتد تاريخ المدينة عبر أكثر من 2000 سنة، وخلال الفترة الغالية والرومانية كانت المدينة تسمى "كولارو" ثم "غراتيانوبوليس" ولكن حقبة الازدهار السكاني والعمراني الحقيقي للمدينة كانت في القرن الحادي عشر حين اختارها كونت دوفيني عاصمة لمقاطعته، وقد ازدادت المدينة ازدهارا اقتصاديا بعدها حين انضمت لفرنسا حينها أصبحت المدينة مركزا برلمانيا وعسكريا قريبا من حدود منطقة سافوا.