الطقس: جو غائم جزئيًا إلى صافٍ وارتفاع طفيف على درجات الحرارة

خلال ساعات فجر الأحد تتهيأ الفرصة لتساقط زخات متفرقة من الأمطار فوق أجزاء مختلفة من البلاد

يطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة، اليوم السبت، بحيث تصبح اعلى من معدلاتها لمثل هذا الوقت من العام بحدود 4 درجات مئوية، ويكون الطقس غائماً جزئياً إلى صافٍ، ومائلاً للبرودة نهاراً، وبارداً ليلاً، وخلال ساعات فجر الأحد تتهيأ الفرصة لتساقط زخات متفرقة من الأمطار فوق أجزاء مختلفة من البلاد، وتكون الرياح جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط خلال ساعات الليل.





صورة توضيحية

الأحد: يطرأ إنخفاض ملموس على درجات الحرارة، بحيث تصبح حول معدلاتها لمثل هذا الوقت من العام، ويكون الطقس غائماً جزئياً إلى غائم، وبارداً نسبياً نهاراً، وبارداً ليلاً، وتكون الفرصة مهياة لتساقط أمطار مُتفرقة فوق المناطق الشمالية والوسطى من البلاد.

الاثنين: لا يطرأ تغير كبير على درجات الحرارة، بحيث تبقى حول معدلاتها لمقل هذا الوقت من العام، ويكون الطقس غائماً جزئياً إلى غائم، وبارداً نسبياً نهاراً، وبارداً ليلاً، وتبقى الفرصة مهيأة لتساقط زخات متفرقة من الأمطار.

الثلاثاء: لا يطرأ تغير كبير على درجات الحرارة، بحيث تبقى حول معدلاتها لمثل هذا الوقت من العام، ويكون الطقس غائماً جزئياً، وبارداً نسبياً نهاراً، وبارداً ليلاً.