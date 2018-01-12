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فنانين فن عربي سيرين عبد النور تستعرض جمالها ورشاقتها خلال الحمل

فنانين

سيرين عبد النور تظهر جمالها ورشاقتها
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سيرين عبد النور تستعرض جمالها ورشاقتها خلال الحمل

تغزل جمهورها ومتابعو حسابها عبر موقع إنستجرام في جمالها وتألقها في فترة الحمل

ماما..طفلك حابب يقولك اشي مهم! اضغطوا للتفاصيل ماما، اشي كتير نغنوش! ماما، طفلك حابب يقولك اشي مهم بدك ڤيديو خاص منه؟ -
موقع العرب وصحيفة كل العرب - الناصرة
نشر: 2018-01-13 07:35:35 A A

تألقت النجمة سيرين عبد النور بفستان أسود مميز في أحدث جلسة تصوير، وأظهر الفستان جمالها في فترة الحمل بطفلها الثانى من زوجها فريد رحمة. وتغزل جمهورها ومتابعو حسابها عبر موقع إنستجرام في جمالها وتألقها في فترة الحمل. يذكر أن آخر أعمال سيرين الغنائية كان كليب "إذا بدك ياني" والأغنية من كلمات وألحان عماد فرح، وتوزيع روجيه أبي عقل وتم تصوير الكليب في لبنان للمخرج إميل سليلاتي.

وكانت آخر أعمالها الدرامية مسلسل قناديل العشاق، وعرض في سباق رمضان الماضي، وهو من تأليف خلدون قتلان، وإخراج سيف الدين سبيعي، وشارك في بطولته مجموعة من الممثلين من لبنان وسوريا، ومنهم رفيق على أحمد، وعبد المنعم عمايري، وحسام تحسين بك، وخالد القيش، ووفاء موصللي، وديما قندلفت.

 

 

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