رئيس مجلس أبو غوش: نجحنا في اصدار امر يمنع توسع مستوطنة كريات يعاريم على حسابنا

رئيس مجلس محلي ابو غوش – عيسى جبر لـ"كل العرب":

اصدرت امرا احترازيا عن طريق المحكمة يمنع توسع مستوطنة كريات يعاريم على حساب اراضينا



الوزير درعي وقع على امر بتوسيع منطقة نفوذ المستوطنة ما يعني سلب 183 دونما من ارضنا



المستوطنة قائمة اصلا على اراضي القرية المسجلة باسم املاك غائبين

كشف رئيس مجلس محلي ابو غوش عيسى جبر عن نية وزارة الداخلية توسيع مسطح مستوطنة كريات يعاريم المحاذية للقرية ،ما يعني سلب 183 دونما من اراضي القرية. وقال جبر في حديث خاص بـ"كل العرب" انه كشف توقيع وزير الداخلية المصادقة على توسيع مسطح المستوطنة بالصدفة شارحا الامر بما يلي : "بتاريخ 17-11-21 تسلمت رسالة جوابية من الوزير درعي حول مطلب لي بتوسيع منطقة نفوذ القرية فكان رد الوزير بأنه وقع على توسيع منطقة نفوذ المستوطنة ،ما يعني سلب 183 دونم ارض من اراضي سكان ابو غوش ،منها 100 دونم مع طابو للسكان".





عيسى جبر



وأضاف جبر قائلا:"الموضوع يختص بوزير الداخلية وهو المخول بالتوقيع على توسيع منطقة النفوذ ، الارض التي اقيمت عليها المستوطنة اصلا تتبع لأهالي ابو غوش وهي قائمة على املاك غائبين ، كذلك هناك نية لشق شارع يربط المستوطنة ومستوطنات اخرى وبلدة ابو غوش بالشارع الرئيسي المؤدي الى تل ابيب، ومن يسكن في مستوطنة كريات يعاريم هم من اليهود المتزمتين ما يعني اغلاق الشارع يوم السبت مما يؤدي الى تضييق سبل العيش علينا".

وأكد جبر انه قدم التماسا الى المحكمة العليا من اجل وقف المهزلة كما وصفها بتوسيع المستوطنة على حساب بلدة ابو غوش ،وحصل من المحكمة على امر احترازي مؤقت يمنع من وزير الداخلية التوقيع او المصادقة على أي شيء حتى يتم البت في المسألة نهائيا ، كما انه قدم طلبا للجنة الحدود لإعادة 83 دونما لمسطح القرية حيث تم تحريش هذه البقعة وهي تابعة لأراضي قرية ابو غوش.