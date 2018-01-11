كيف تخففين على طفلك آلام التسنين؟

آلام ظهور الأسنان أو التسنين لدى الطفل هي فترة مهمة جدا للطفل ويجب اجتيازها بأقل ألم ممكن، ولا تخافي فإنّ عواض التسنين تكون التهاب اللثة وتورمها، سيلان اللعاب، الضيق والبكاء المستمر، رفض الطعام أو الرضاعة، واضطرابات في النوم، وجميعها أعراض طبيعية يمكن أن يمكن بها كل طفل، ولكن عليك عزيزتي الام أن تحاوي التخفيف على طفلك بهذه الطرق:



صورة توضيحيّة

أولا: حُكي لثة طفلك بإصبع نظيف لوضع القليل من الضغط المريح على موقع الألم، يمكنكِ الاستعانة بالجل المسكن إذا وصفه لكِ الطبيب لتهدئة لثة طفلك.

ثانيًا: هَدئي من ألم التسنين عند طفلك بقطعة قماشة نظيفة مجمدة، بللي نصف قماشة وجمديها لمدة 30 دقيقة على الأقل، بإمكان طفلك أن يعض على الجزء المجمد مع الإمساك بالجزء الجاف، مزيج البرودة على اللثة وأمان التمسك بالقماش، يبعث الراحة على الأطفال الرضع، ويقلل من توترهم خلال فترة التسنين، أو يمكنكِ استبدالها بعضاضة ووضعها في الثلاجة لتكون باردة على لثة طفلك عند استخدامها.

ثالثًا: ضُمي طفلك وقبليه واعطيه صدرك مرارًا وتكرارًا على مدار اليوم، الطفل نفسيًا في هذه المرحلة يحتاج لمزيد من الاهتمام والحنان والشعور بالأمان من الأم.

رابعًا: الهي طفلك بالألعاب والأنشطة في المنزل أو خذي طفلك في رحلات إلى الحديقة والألعاب والأنشطة لإلهائه عن آلامه.

خامسًا: جربي إعطاء طفلك الأكبر من 7 أشهر شرائح الخيار أو الجزر أو التفاح أو الكمثري المثلجة التي ستخدر برودتها لثة الطفل، وتمنحه فوائد الفاكهة والخضروات من ترطيب وفيتامينات.

سادسًا: العصائر الطازجة والأعشاب الطبيعية، ربما تساعد في تسكين ألم طفلك، هناك أيضًا بسكويت مخصص للتسنين يساعد الأطفال في هذه الفترة ويباع في الصيدليات والسوبرماركت.

سابعًا: إذا زادت آلام التسنين بشدة على طفلك لا تترددي في إعطائه مسكن آمن لعمره مع استشارة الطبيب.