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الكلية الاكاديمية اونو تتصدر قائمة الكليات في البلاد
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كلية اونو تتصدر الكليات في مجال الابحاث في ادارة الاعمال وتتفوق على عدد من الجامعات

في فحص تم اجراؤه على 14 كلية رائدة لتعليم ادارة الاعمال في البلاد

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موقع العرب وصحيفة كل العرب - الناصرة
نشر: 2018-01-11 19:03:45 A A

في السنوات الاخيرة هنالك طلب متزايد في سوق العمل لمن يحملون لقبا في ادارة الاعمال ونتيجة لذلك هنالك تزايد في التسجيل لتعلم موضوع ادارة الاعمال في الجامعات والكليات المختلفة . وعندما يحتار الطالب في اختيار الجامعة او الكلية التي سيتعلم بها فانه دوما يبحث عن التعلم في مؤسسة اكاديمية بمستوى عال جدا.والابحاث والنشر في المجلات المهنية التي تجريها هذه المؤسسات تعتبر مقياسا جيدا لفحص جودة كليات تعليم ادارة الاعمال .



في فحص جديد تم اجراؤه . قام بفحص مجال البحث في كليات ادارة الاعمال وكمية نشر الابحاث ذات الجودة العالية في المجلات المهنية لجميع مدارس ادارة الاعمال في البلاد بين السنوات 2017-2014 .

تبين ان الكلية الاكاديمية اونو تتصدر قائمة الكليات في البلاد في مجال الابحاث والنشر في المجلات في كلية ادارة الاعمال وتتفوق على العديد من الجامعات في البلاد وبالنسبة للجامعات فان جامعة بن غوريون تتصدر الجامعات .

البروفيسور ارييه غبيوس , عميد كلية ادارة الاعمال في الكلية الاكاديمية اونو : "النتائج التي يظهرها البحث تشير على تفوق في صناعة الابحاث الناجعة والمبدعة لطاقم العاملين في كلية ادارة الاعمال في الكلية الاكاديمية اونو نتيجة لتغيير استراتيجي شمل ضم طواقم من الجامعات الرائدة في البلاد والعالم . نتائج ابحاثنا المنشورة في المجلات المهنية الرائدة ارتفعت بشكل ملحوظ .وكلية ادارة الاعمال تحظى باعتراف اكبر لدى اوساط اكاديمية دولية للابحاث وتعتبر رائدة في مواضيع ابحاث حديثة في المجالات السلوكية في عالم الادارة . واضاف البروفيسور ارييه غبيوس ان البحث يعتبر قاعدة لكلية ذات جودة عالية تؤهل طلابها لعالم التشغيل العصري "
ع.ع.

 



 

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