رجل القوس: غامض في الحبّ ولا يمتلك مهارة التعبير عن مشاعره

رجل القوس لا يعرب عن شوقه إليك وإن ابتعد عنك لوقت طويل

الرجل القوس هو شخص عنيد، إذا وضع هدفاً معيّناً وصل إليه. وهو فضولي وهذا ما يجعله يتعرف على العديد من النساء. قد يواجه القوس صعوبة أحياناً في إيجاد الحب الحقيقي، لأنه لا يعبر عن مشاعره بكل سهولة وصراحة. لكن إذا وقع رجل القوس في الحب، يجب على شريكته أن تتقبل إثارته فهو يمكن أن يثيرها في كلماته وغزله فبذلك تشعر بأنها تحلق في سماء الحب والرومانسيّة. يحب رجل القوس أن تكون شريكته صريحة معه وأن تقول له كل شيء يدور في مخيلتها لكن يجب عليها أن تعلم بأنه هو لن يقول لها كل شيء، فهو غامض أحياناً في العلاقات العاطفية، ولا يمكنه أن يكون رومانسياً على الدوام.



صورة توضيحية

عزيزتي المرأة، الرجل القوس لا يمتلك مهارة التعبير عن مشاعره وإن كان لديه الكثير منها تجاهك. لذا ترين أنّه قلما يتكلم عن صفاتك الجيدة على مسمع من أفراد عائلته أو أقاربه. كما أنّه لا يعرب عن شوقه إليك وإن ابتعد عنك لوقت طويل. يُشعرك هذا بالغبن والانزعاج.

لكن اعلمي أنّ هذا الرجل يعبر عن مشاعره بطرق أخرى غير واضحة وغير صريحة. فهو يرفض مثلاً الذهاب لزيارة منزل والديه من دون أن ترافقيه. وفي حال فعل ذلك فإنه يسارع للعودة إلى المنزل. كذلك يحرص على تذكير الجميع بيوم مولدك وعلى التخطيط للسفر والقيام بالنشاطات بصحبتك بين الحين والآخر.