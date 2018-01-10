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أخبار محاكم وجنائيات الشرطة تداهم محلات ومصالح تجارية في كفرمندا: فرض غرامات مالية وتحرير مخالفات

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الناصرة والقضاء الشرطة تداهم محلات ومصالح تجارية في كفرمندا
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الشرطة تداهم محلات ومصالح تجارية في كفرمندا: فرض غرامات مالية وتحرير مخالفات

الناطق بلسان شرطة الشمال:

 تمّت مداهمة قاعتي أفراح، محل للأثاث، مقهى، معرض لبيع السيارات ومكبّ للنفايات

تمّ تغريم أحد المصالح التجارية المذكورة بمبلغ مالي قدره 86,000 ₪، وقد دفع صاحب المصلحة المبلغ على الفور في المكان

احدى قاعات الأفراع التي تمّت مداهمتها عملت بالرغم من الإجراءات القضائية الجارية ضده، وعدم امتلاكه تصريح لتشغيل المكان، إضافة إلى وجود امر قضائي يمنع استخدام المبنى

من المقرر استمرار التحقيقات وتشكيل أدلة ضد أصحاب المصلحة من أجل تقديم لائحة إتهام عن تشغيل مصلحة بدون ترخيص، إضافة إلى استصدار أمر من أجل اغلاق المحل

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موقع العرب وصحيفة كل العرب- الناصرة
نشر: 2018-01-10 19:25:34 A A

قال الناطق بلسان شرطة الشمال، في بيان وصلت عنه نسخة إلى موقع العرب إنّه:"تمّ تنفيذ حملة واسعة في بلدة كفرمندا، اليوم الأربعاء، بمبادرة الشرطة الإسرائيلية وبمشاركة جهات إنفاذ مسؤولة مختلفة، من بينها سلطة الضرائب ووزارتي الصحة والاقتصاد، شركة الكهرباء وغيرها. حيث تمّت مداهمة محلات تجارية ومصالح مختلفة والتي عملت دون التراخيص اللازمة"، بحسب البيان.

وجاء في بيان الشرطة أنّه:"خلال الحملة تمّت مداهمة قاعتي أفراح، محل للأثاث، مقهى، معرض لبيع السيارات ومكبّ للنفايات". وأشارت الشرطة في بيانها أنّه:"خلال الحملة، تمّ تغريم أحد المصالح التجارية المذكورة بمبلغ مالي قدره 86,000 ₪، وقد دفع صاحب المصلحة المبلغ على الفور في المكان"، بحسب الشرطة.

وأشارت الشرطة إلى أنّ:"احدى قاعات الأفراع التي تمّت مداهمتها عملت بالرغم من الإجراءات القضائية الجارية ضده، وعدم امتلاكه تصريح لتشغيل المكان، إضافة إلى وجود امر قضائي يمنع استخدام المبنى. هذا، وتمّ ايضًا ضبط مبلغ مالي بآلاف الشواقل، يشتبها بأنّه لمي تم دفع ضرائب عليها، إضافة إلى ألعاب نارية ووثائق مختلفة، وتبيّن من التحقيقات الأولية أنّ هنالك شبهات تشير إلى سرقة الكهرباء. هذا، ومن المقرر استمرار التحقيقات وتشكيل أدلة ضد أصحاب المصلحة من أجل تقديم لائحة إتهام عن تشغيل مصلحة بدون ترخيص، إضافة إلى استصدار أمر من أجل اغلاق المحل. ومن المقرر أن تقوم جهات النفاذ الأخرى بتقديم لوائح إتهام عن مخالفات أخرى"، بحسب بيان الشرطة.

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