Like

الشرطة تداهم محلات ومصالح تجارية في كفرمندا: فرض غرامات مالية وتحرير مخالفات

الناطق بلسان شرطة الشمال:

تمّت مداهمة قاعتي أفراح، محل للأثاث، مقهى، معرض لبيع السيارات ومكبّ للنفايات

تمّ تغريم أحد المصالح التجارية المذكورة بمبلغ مالي قدره 86,000 ₪، وقد دفع صاحب المصلحة المبلغ على الفور في المكان

احدى قاعات الأفراع التي تمّت مداهمتها عملت بالرغم من الإجراءات القضائية الجارية ضده، وعدم امتلاكه تصريح لتشغيل المكان، إضافة إلى وجود امر قضائي يمنع استخدام المبنى

من المقرر استمرار التحقيقات وتشكيل أدلة ضد أصحاب المصلحة من أجل تقديم لائحة إتهام عن تشغيل مصلحة بدون ترخيص، إضافة إلى استصدار أمر من أجل اغلاق المحل

لا تفوّتوا الفرصة.. حملة تنزيلات كبيرة على أجمل الأثاث المنزلي! لا تفوّتوا الفرصة.. حملة تنزيلات كبيرة على الأثاث المنزل - اضغطوا هنا للمزيد من المعلومات

موقع العرب وصحيفة كل العرب- الناصرة

نشر: 2018-01-10 19:25:34 A نشر: 2018-01-10 19:25:34 A