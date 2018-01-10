للزوجان: هل تعيشان حالة زواج صحيّ؟ اكتشفا معنا وتابعا هذه المؤشرات

مفتاح العلاقة السليمة هو العثور على ما يناسبك ويناسب شريك حياتك دون مقارنات مع أزواج أخرين

ماما، اشي كتير نغنوش! ماما، طفلك حابب يقولك اشي مهم بدك ڤيديو خاص منه؟ -

الزوجان العزيزان، على الرغم من عدم وجود معيار لقياس مدى صحة الزواج، الا أنّ هناك دلالات ومؤشرات على أن حياتك الزوجية تسير في الاتجاه الصحيح.. اكتشفا مع العرب.كوم أبرز المؤشرات والأسس للزواج الصحيّ:



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- بغض النظر عن مدى تعبك بعد العودة من المكتب أو قضاء يوم محموم في رعاية أطفالك، الا انكما دائما تخصصان وقت لكما للاسترخاء والمتعة.

- مفتاح العلاقة السليمة هو العثور على ما يناسبك ويناسب شريك حياتك دون مقارنات مع أزواج أخرين. من المؤكد أن الغيرة يمكن أن تدمر شعورك بالسعادة.

- كزوجين، كل منكم قد رأى أفضل وأسوأ ما لديكما، ووقفتما معا خلال الأوقات العصيبة. وتجاهلتما العيوب وشجعتما بعضكما البعض على أن تكونا زوجين أفضل.

- سواء كان ذلك شعر فوضوي في الصباح أو مزاج متأرجحا – ليس لديك أي مبرر لتمثل أمام شريك حياتك. إنه شعور جميل أن تعرف أن زوجك أو زوجتك يقبلك على عيوبك وعلاتك.

- عندما نقول احترام، هذا لا يعني إظهار الاحترام امام الناس. بل يتعلق أيضا باحترام الاختيارات، والقرارات والحريات. إذا وجدت نفسك لا زلت تتذمر من الشريك فهذا مؤشر غير جيد.

- مرحبا بك في نادي "الزواج السعيد"، عند التوقف عن الحديث عن اخطاء الماضي والعمل معا لبناء علاقة صحية. ويصبح شعارك الجديد " اغفر وانسى" فأنت في زواج سعيد وصحي.