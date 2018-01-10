استبعاد ياسمين صبري من مسلسل ظافر العابدين

قامت الشركة المنتجة لمسلسل ظافر العابدين باستبعاد الفنانة الشابة ياسمين صبري، بسبب تعمدها افتعال العديد من الأزمات خلال التفاوض معها، أبرزها ترتيب الأسماء على شارة المسلسل، إلى جانب رغبتها فى تغيير السيناريو، وجاء هذا القرار بناء على رغبة مخرج العمل هاني خليفة.



ياسمين صبري وظافر العابدين







في الوقت ذاته تتفاوض حاليًا الشركة المنتجة مع الفنانة أمينة خليل للمشاركة في بطولة المسلسل، ولم يتم الاستقرار حتى الآن على اسم المسلسل، الذي كتب السيناريو والحوار له سما عبد الخالق، وإنجي القاسم.

