ميلانو ثاني مدن إيطاليا بعد روما

تشكل ميلانو منطقة مواصلات هامة جدًا، حيث أنها تشكل البوابة الإيطالية إلى فرنسا وسويسرا وجبال الألب

ميلانو هي ثاني مدن إيطاليا بعد روما، وهي أهم وأكبر مدينة في شمالها الغنيّ. تقع ميلانو في سهل لومبارديا وهو أكثر مناطق إيطاليا اكتظاظًا بالسكان، كما تشكل ميلانو عاصمة اللواء. في عام 2005 دلت آخر إحصائية رسمية على أنّ عدد سكان المدينة يقارب 1.3 مليون نسمة، فيما بلغ عدد سكان منطقتها الحضرية الكبيرة قرابة 7.5 ملايين نسمة (رابع منطقة حضرية في أوروبا، بعد لندن وباريس ومنطقة الرّور الألمانية).

تشكل ميلانو منطقة مواصلات هامة جدًا، حيث أنها تشكل البوابة الإيطالية إلى فرنسا وسويسرا وجبال الألب. ويوجد في المدينة مطاران دوليان: مالبينسا (Malpensa) الذي يستخدم للرحلات الجوية البعيدة، وليناتي (Linate) الذي يُستخدم لوجهات أوروبية. كما تشكل ميلانو مركز موضة وأزياء هامًا على مستوى إيطاليا وأوروبا كلها. كما يمكن الوصول من ميلانو إلى تورينو وجنوة وفيتشنزا. كما يمكن الوصول من ميلانو إلى المعابر المفضية إلى جبال الألب مثل معبر سان برنردينو ومعبر سنكت غوتهارد ومعبر سمبيوني (Passo del Sempione).

يقطع مدينة ميلانو نهران هما أولونا (Olona) ولامبرو (Lambro)، وفرع صغير من نهر سيفيسو (Seveso). وتعتبر المنطقة السهلية التي تقع فيها ميلانو غزيرة بالمياه، حيث تخترق المدينة –إلى جانب الأنهار- قنوات صناعية عديدة، أبرزها: نفيليو غراندي (Naviglio Grande) ونفيليو بافيسي (Naviglio Pavese). وتبعد ميلانو 25 كيلومترًا إلى الشرق من نهر تتشينو و25 كيلومترًا غربيّ نهر أداه (Adda) و50 كيلومترًا عن الحدود مع سويسرا.