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أخبار عربية وعالمية مايكروسوفت تقتل أجهزتها ببرنامجها التصحيحي الجديد

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مايكروسوفت تقتل أجهزتها ببرنامجها التصحيحي
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مايكروسوفت تقتل أجهزتها ببرنامجها التصحيحي الجديد

موقع العرب وصحيفة كل العرب- الناصرة (تصوير: Reuters)
نشر: 2018-01-10 08:20:12 A A

أفادت تقارير تكنولوجية أنّ: "التصحيح الجديد الذي نشرته شركة مايكروسوفت أسفر عن تعطل عدد من الحواسب الآلية التي تستخدم معالجات AMD. حيث توقفت شركة مايكروسوفت عن نشر التجديد لبرامج الحماية لويندوز، والتي كان من المزمع أن تحمي الأجزاء الأكثر عرضة للقرصنة في الشرائح متناهية الصغر Meltdown وSpectre. وأصبح هذا التصحيح سببا في توقف عدد من الحواسب الآلية التي تحمل معالجات من طراز AMD عن العمل بالكامل. وهذا خطأ تقني فادح" وفقًا للتقارير.


أحد المسؤولين في شركة ميكروسوفت

وتابعت التقارير: "وبعد كشف هذا الخطأ تلقت شركة مايكروسوفت شكاوى من مالكي شرائح AMD، تفيد بأن حواسبهم الآلية لم تتمكن من بدء العمل عقب تحميل التحديث الجديد من ويندوز. وتعمل الشركة الآن على إصلاح هذه المشكلة، والتي تلقي بالذنب فيها على شرائح AMD، وتنصح بزيارة موقع الدعم الفني بالشركة" كما قالت. 

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