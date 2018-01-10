اغلاق
اغلاق
فنانين فن عربي إطلالة ديانا كرزون في حفلها الاول لهذا العام في الكويت

فنانين

إطلالة ديانا كرزون في حفلها بالكويت
انشر عبر الفيسبوك طباعة ارسل لصديق انشر تعقيب
open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement

إطلالة ديانا كرزون في حفلها الاول لهذا العام في الكويت

نشرت ديانا بعض الصور عبر صفحتها الرسمية على موقعها الرسمي على الفيسبوك 

لا تفوّتوا الفرصة.. حملة تنزيلات كبيرة على أجمل الأثاث المنزلي! لا تفوّتوا الفرصة.. حملة تنزيلات كبيرة على الأثاث المنزل - اضغطوا هنا للمزيد من المعلومات
موقع العرب وصحيفة كل العرب - الناصرة
نشر: 2018-01-10 19:25:34 A A

أطلت الفنانة الأردنية ديانا كرزون بإطلالة راقية وأنيقة في حفلها الأول لهذا العام والذي أحيته في الكويت، حيث ظهرت بفستان باللون الأسود وبتسريحة شعر أنيقة ومكياج ناعم.


ديانا كرزون

ونشرت ديانا بعض الصور عبر صفحتها الرسمية على موقعها الرسمي على الفيسبوك حيث أشاد بها جمهورها وبجمالها، متمنين لها عاما مليئا بالنجاحات. 

انشر عبر الفيسبوك طباعة ارسل لصديق انشر تعقيب
لارسال مواد واخبار لموقع العرب عبر البريد:
alarab@alarab.com
الأكثر قراءة
1 سند تعلن اطلاق مشروع بحث ميدانيّ مجتمعيّ | [2600 قراءة]
2 ليبرمان يدفع مخططات لبناء 1285 وحدة استيطانية عام 2018 | [2600 قراءة]
3 رسالة مؤثرة لوالد الفقيد سامر عواد من يافة الناصرة | [2600 قراءة]
4 رئيس مجلس طرعان يرد على اشاعات ابعاده | [2600 قراءة]
5 اعتقال مشتبهين بالقيام بمحادثات ذات فحوى جنسي | [1300 قراءة]
الاكثر توصية ومشاركة في الفيسبوك
1 انقاذ7 افراد عائلة من الجديدة بعد غرق منزلهم | [0 مشاركة]
2 غرق المدخل الشمالي للطيبة وسقوط عامود | [0 مشاركة]
3 انحراف شاحنة عن مسارها يسفر عن حادث قرب طبريا | [0 مشاركة]
4 القدس: إصابة رجل جرّاء تعرّضه للدهس | [0 مشاركة]
5 تجار مدينة الناصرة: مستعدون للتعاون مع البلدية | [0 مشاركة]
خارطة الموقع
مناطق ومدن
اغاني mp3
افلام ومسلسلات
دراما رمضان 2017
ابراج 2017
alarabalarab