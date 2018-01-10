إطلالة ديانا كرزون في حفلها الاول لهذا العام في الكويت

نشرت ديانا بعض الصور عبر صفحتها الرسمية على موقعها الرسمي على الفيسبوك

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أطلت الفنانة الأردنية ديانا كرزون بإطلالة راقية وأنيقة في حفلها الأول لهذا العام والذي أحيته في الكويت، حيث ظهرت بفستان باللون الأسود وبتسريحة شعر أنيقة ومكياج ناعم.



ديانا كرزون

ونشرت ديانا بعض الصور عبر صفحتها الرسمية على موقعها الرسمي على الفيسبوك حيث أشاد بها جمهورها وبجمالها، متمنين لها عاما مليئا بالنجاحات.