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أخبار محاكم وجنائيات أم الفحم: إصابة رجل جراء تعرضه لإطلاق نار في حي المحاميد

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وادي عارة أم الفحم: إصابة رجل جراء تعرضه لإطلاق نار
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أم الفحم: إصابة رجل جراء تعرضه لإطلاق نار في حي المحاميد

هرعت شرطة أم الفحم الى مكان الحادث وباشرت التحقيق بالحادث

من: إبراهيم أبو عطا - مراسل موقع العرب وصحيفة كل العرب- الناصرة
نشر: 2018-01-09 18:15:57 A A

أفاد مراسل موقع العرب أنّه أحسيب رجل صاحب بقالة بحي المحاميد في أم الفحم جراء تعرّضه لإطلاق النار الحي مما أدى الى إصابته بجراح طفيفة وفق ما اشارت الطواقم الطبية. هذا وقد هرعت شرطة أم الفحم الى مكان الحادث وباشرت التحقيق بالحادث. 


من المكان 

هذا ووصل بيان صادر عن الشرطة جاء فيه ما يلي: "أصيب شاب في أم الفحم جراء تعرضه لإطلاق نار في القسم العلوي من جسمه وتمّت إحالته إلى مستشفى هعيمك لاستكمال العلاج، ووصفت حالته بالمتوسطة، وباشرت الشرطة التي وصلت إلى المكان بالبحث في ملابسات الحادث" وفقًا للبيان.

 

 

 

 

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